وقعت شركات سعودية وصينية أمس (الأربعاء) 34 اتفاقية استثمارية، في إطار زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، للمملكة، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاعات التي تم توقيع الاتفاقيات حولها.

وشملت الاتفاقيات بين الجانبين عدة قطاعات في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء.

وأكد الفالح أن الاتفاقيات تعكس حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تنمية وتطوير علاقات المملكة في جميع المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية مع جمهورية الصين الصديقة.

وبين الفالح، أن هذه الزيارة تعكس حرص قيادتي البلدين على تنمية وتعزيز العلاقات والشراكة بين البلدين في جميع المجالات، بما فيها الاقتصادية والاستثمارية، مضيفا أن الزيارة ستسهم في رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأوضح الفالح أن المملكة وجمهورية الصين الشعبية تجمعهما علاقات راسخة وشراكة وثيقة شهدت تطورا شاملا خلال السنوات الماضية، خاصة بعد الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، التي نتج عنها تعاون مثمر شمل مختلف المجالات.

وأوضح الفالح أن المملكة في ظل رؤية 2030 تتيح فرصا استثمارية غير مسبوقة في قطاعات متعددة؛ منها الطاقة المتجددة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والتقنية الحيوية والسياحة والبناء والتشييد وغيرها، معربا عن تطلعه لتعزيز الاستثمارات بين المملكة والصين، داعيا الشركات الصينية والمستثمرين للقدوم إلى المملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن وزارة الاستثمار، تعمل بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، للبحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة وجذب الاستثمارات إليها، وتوفير بنية تحتية داعمة، وبيئة استثمارية جاذبة ومحفزة وآمنة، استنادا إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، يتم تسخيرها لبناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، حيث تحظى المملكة بموقع جغرافي إستراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ويطل على بعض أكثر المعابر المائية أهمية، وتتوفر فيها موارد الطاقة والكفاءات البشرية الشابة، وهي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وأقوى الأسواق في المنطقة، مؤكدا أن كل هذه العناصر وغيرها تسهم في تعزيز فرص نجاح التعاون بين المملكة والصين لما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين.

الجدير بالذكر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 304 مليارات ريال في 2021، وسجل التبادل التجاري في الربع الثالث من 2022م 103 مليارات ريال.