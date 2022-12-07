• منتج كاش جميل يتيح للمستخدمين تقديم طلب للحصول على قرض نقدي فوري مع موافقة مبدئية خلال دقائق دون الحاجة إلى كفيل عبر تطبيق للهواتف المحمولة • كاش جميل يعد من المنتجات المالية الأولى من نوعها في المملكة • التطبيق مزود بواجهة رقمية توفر تجربة مستخدم سهلة وسلسة وآمنة

أطلقت عبداللطيف جميل للتمويل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها الذي يضم منتج كاش جميل، أحد منتجات التورق الإسلامي التي تتيح للأفراد تلبية احتياجاتهم المالية من خلال التقدم بطلب للحصول على قرض نقدي بسهولة وسرعة وأمان.

ويعد منتج كاش جميل عبر تطبيق الشركة للهواتف المحمولة أحد المنتجات المالية الأولى من نوعها في المملكة، حيث يتيح للمواطنين ممن يتجاوز دخلهم الشهري 3 آلاف ريال سعودي، التقديم على قرض نقدي بحد أدنى 10 آلاف؛ وحد أقصى 20 ألف ريال سعودي، والحصول على موافقة مبدئية فورية بدون كفيل.

ويتميز التطبيق بواجهة رقمية توفر تجربة سلسة للعميل، إذ يقلل الحاجة إلى عمليات الإدخال اليدوية، ويتيح لمستخدميه إمكانية توقيع العقود رقمياً بعد تسجيل معلوماتهم الشخصية والمالية. وتُمنح الموافقة المبدئية على القروض خلال بضع دقائق، نظراً لتصميم التطبيق سهل الاستخدام، ما يتيح للأفراد تلبية احتياجاتهم المالية بسهولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور خالد الكريمي، الرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للتمويل: «يعكس هذا التطبيق نجاح منتجات "كاش جميل"، التي تم إطلاقها في وقت سابق بهدف تقديم الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. ويسعدنا إطلاق تطبيق كاش جميل للهواتف المحمولة، حيث تسهل المنتجات الرقمية وغير الورقية إجراء المعاملات المالية مع تعزيز مستوى الأمان، كما تساهم في حماية البيئة وتدعم جهود المؤسسات المالية في تقليل النفقات التشغيلية والارتقاء بتجارب العملاء».

ويعكس إطلاق هذا التطبيق استراتيجية عبداللطيف جميل للتمويل في تنويع عروضها وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة وتوسيع محفظة منتجاتها التمويلية. ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.