• إطلاق برامج مشتركة تُعنى برفع مستوى الوعي المالي ودعم وتطوير القدرات البشرية لرواد الأعمال • تستهدف الشراكة تقديم المشورة للأفراد وتمكينهم من الوصول للأدوات الضرورية للتغلب على معوقات الحصول على التمويل اللازم في مختلف مراحل نمو المشاريع • خلق آفاق جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال المبتكرين بقطاع التقنية المالية لتطوير وتوسعة واستدامة أعمالهم • حسب التقرير السنوي لفنتك السعودية لعام 2022 وصل حجم الاستثمار بقطاع التقنية المالية إلى 400 مليون دولار، وبلغ عدد الشركات النشطة 147 شركة تقنية مالية محلية وعالمية في المملكة.

وقعت سدكو القابضة، الشركة الاستثمارية الرائدة، ومبادرة «فنتك السعودية»، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين في إطلاق برامج مشتركة تهدف إلى دعم وتطوير مجتمع رواد الأعمال بقطاع التقنية المالية لتحقيق رؤية المملكة وتطلعاتها في تطوير القطاع المالي، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف المذكرة التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي للعمليات في سدكو القابضة محمد بن سليمان موصلي، والمدير العام لمبادرة «فنتك السعودية» نزار الحيدر، إلى تحفيز ودعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة من خلال إطلاق برامج عمل متخصصة تُعنى برفع مستوى الوعي المالي ودعم وتطوير القدرات البشرية من خلال التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات التدريب وعقد ورش العمل والجلسات التثقيفية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في إدارة وتطوير ريادة الأعمال بقطاع التقنية المالية.

كما تستهدف الشراكة تمكين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول للأدوات الضرورية للتغلب على المعوقات التي قد تواجههم في الحصول على التمويل اللازم في مختلف مراحل نمو مشاريعهم وشركاتهم الناشئة الابتكارية من أول مصدر تمويل خارجي إلى استثمارات الملكية الخاصة في جولات متقدمة تدعم الجدارة الائتمانية لمنشآتهم وتسهل مراجعة الدورة المحاسبية والقوائم المالية.

وأكد محمد موصلي أن التعاون مع «فنتك السعودية» يقع في صلب توجهات «سدكو القابضة» للتنمية الاجتماعية والاستدامة وذلك من خلال تعزيز القدرات المالية وخلق آفاق جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال الناشئين على إيجاد الحلول التمويلية التي تساعدهم على التفاعل مع المجتمع الاستثماري بفاعلية.

من جانبه، أكد نزار الحيدر أن مذكرة التعاون تأتي في إطار دور فنتك السعودية الرامية في دعم بناء القدرات والكفاءات المطلوبة في قطاع التقنية المالية، إضافة لدعم وتمكين رواد الأعمال لتأسيس شركات تقنية مالية مستدامة تضفي أثراً إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، كشف التقرير السنوري لفنتك السعودية ارتفاع عدد شركات التقنية المالية بنسبة 79% خلال 2022 مقارنة بالعام السابق، بزيادة قدرها 14.7 ضعفًا خلال السنوات الأربع السابقة، ووصل حجم الاستثمارات بالقطاع إلى 400 مليون دولار، كما يوجد في السعودية 147 شركة تقنية مالية محلية وعالمية نشطة في عدد من المجالات التقنية المالية.

يشار إلى أن فنتك السعودية هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة السوق المالية تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي لدعم عملية تطوير قطاع التقنية المالية (فنتك) في المملكة العربية السعودية.

ويتمثل طموح فنتك السعودية في تحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة للابتكار في قطاع التقنية المالية تتميز بمنظومة مزدهرة ومسؤولة. تسعى فنتك السعودية إلى تحقيق ذلك من خلال دعم عملية تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو قطاع التقنية المالية وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات التقنية المالية ودعم رواد أعمال التقنية المالية في كل مرحلة من مراحل تطوّرهم.

يشار إلى أن برنامج «رواد» المقدم من سدكو القابضة يهدف إلى تعزيز الوعي المالي والثقافة الاقتصادية بين رواد الأعمال. حيث يقدم منهج متكامل يسلط الضوء على المبادئ الأساسية لمجال إدارة الشّؤون المالية، والتّمويل والموارد المالية، والمحاسبة وحسابات الأرباح والخسائر، والميزانيّة العموميّة وقائمة التدفقات النقدية والخدمات المصرفية الإسلامية واكتشاف مؤشّرات النّجاح في عالم الأعمال. كما يتطرق البرنامج إلى أنواع التمويل المتاح، وعملية الاستعداد للاستثمار، ونماذج الأعمال التجارية والمالية، والتقييم، والفحص النافي للجهالة، وإغلاق الاستثمار.