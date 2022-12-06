أعلنت مجموعة (stc) اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، أنها تلقت إشعاراً من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بفوزها بمزاد الطيف الترددي في النطاق 2100 ميغاهرتز للشبكات غير الأرضية الذي يتيح توفير خدمات الاتصالات على الطائرات وتوفير خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (MSS).

وجاء ذلك بعد فوز المجموعة بالمزاد الذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة بتاريخ 30 نوفمبر 2022 بكامل الترددات المطروحة بالمزاد (2x30) ميغاهرتز لتقديم خدمات الشبكات غير الأرضية، لمدة (15 عاماً) تبدأ خلال عام 2023.

ويعتبر حصول المجموعة على هذه الترددات استثماراً إضافياً يهدف الى تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة المبتكرة التي ستساهم في توفير خدمات الاتصالات المتنقلة بين السماء والأرض - الإنترنت على متن الطائرات عبر تقنية (A2G) وكذلك توفير خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (MSS)، بهدف تقديم خدمات مبتكرة للعملاء للوفاء بتطلعاتهم الحالية والمستقبلية من خلال تقديم أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة في تطوير شبكاتها في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030.