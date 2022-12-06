يترقب المتابعون غدا (الأربعاء) الإفصاح عن موازنة الدولة للعام القادم 2023، في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزارة، إذ يتوقع أن تصل إيرادات الدولة إلى 1123 مليار ريال، مقارنة بمصروفات قيمتها 1114 مليار ريال، لتسجل موازنة العام القادم فائضا بقيمة 9 مليارات ريال.وأكدت وزارة المالية في بيانها التمهيدي، الاستمرار بالبحث عن أسواق ومنهجيات تمويل جديدة في التمويل الحكومي البديل، لتمويل المشاريع والبنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات، ضمن إستراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع الإستراتيجية والتنموية الكبرى، رغم تحقيق فائض متوقع في الموازنة، لاستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق.وبينت الوزارة أن الاقتصاد السعودي يمر في مرحلة تحول لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعمل السياسة المالية على الموازنة بين الحفاظ على الاستدامة المالية والإسراع في وتيرة معدلات النمو الاقتصادي.