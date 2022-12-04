أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني في السعودية، اليوم (الأحد) أعماله رسمياً.

وكشف البنك ستة منتجات لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشمل برنامج تمويل المتاجر الإلكترونية، ويستهدف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وحاجتها إلى مواجهة حاجات رأس المال العامل والقروض متوسطة الأجل، ومنتج التمويل المتجدد لتوفير تمويل قصير الأجل، والتمويل متناهي الصغر الذي يوفر تمويلا سريعا وفعالا للمنشآت متناهية الصغر، وتشمل منتجات البنك أيضا بطاقة ائتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي توفر حلولا وخدمات الدفع التي ستمكنها من تغطية نفقات أعمالها اليومية من خلال خيارات سداد مرنة.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك مازن الغنيم، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، يشهد طلبا مرتفعا ومتسارعا على منتجات التمويل، مبينا أنه تم تصميم منتجات البنك لتستجيب لمتطلبات السوق، وتلائم حاجات القطاع بمزايا مبتكرة، مؤكدا تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع الشركاء الداعمين لتأسيس محفظة منتجات تستوعب المبادرات كافة.

وأعلن نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، دعم القطاع بثلاثة مليارات ريال، وذلك من خلال عقد 15 اتفاقية تعاون وشراكة مع قطاع التمويل، وتشمل المصارف وشركات التمويل والتقنية المالية.

ووفقاً لنظام البنك، فسيسمح للبنك بالاقتراض بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، وقبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء، إضافة إلى بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق أهدافه، وتقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب، مع عقد اللقاءات والندوات.

وسيتم نقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى البنك، مع تولي مجلس إدارة البنك اختصاصات مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، وأن يخصص له برنامج خاص ضمن ميزانية البنك للصرف على نفقاته.