كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية، أن إجمالي قروض بطاقات الائتمان سجلت مستويات قياسية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2022، إذ تجاوزت قيمة تلك القروض 22 مليار ريال، مسجلة أعلى رقم في تاريخها، وواصلت القروض تسجيل قفزاتها السنوية بشكل كبير، بعد تقديم العديد من البنوك تسهيلات للحصول على تلك البطاقات، وهو ما ساهم في صعود قيمة تلك القروض إلى مستويات قياسية.أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) أن إجمالي قيمة تلك القروض، بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بلغت نحو 22.12 مليار ريال؛ ففي 9 أشهر فقط من العام الحالي 2022 بلغت قيمة قروض بطائق الائتمان الإضافية نحو 2.63 مليار ريال، بزيادة نسبتها 13.49% عن إجمالي قيمة تلك القروض المسجلة في نهاية العام الماضي 2021 عندما بلغت تلك الفترة 19.49 مليار ريال.بيّن رصد «عكاظ» أن إجمالي قيمة القروض المسجلة في العام الحالي البالغة 2.63 مليار ريال، كانت الأعلى قيمة مقارنة بالسنوات الماضية؛ وهو ما يعني أن حاملي البطاقات يأخذون قروضاً يومية بقيمة 9.74 مليون ريال، كرقم يعد كبيراً جداً.تجاوزت قيمة قروض البطاقات الائتمانية التي منحت إلى حاملي البطاقات الائتمانية خلال العام الحالي 2022، قروض ترميم وتحسين العقارات، وتعد قروض البطاقات الائتمانية أكثر من قروض السيارات، وقروض التعليم، إضافة إلى قروض الرعاية الصحية، أو السفر والسياحة، في إشارة إلى توجه العديد من الأفراد للحصول على تلك القروض لسهولتها.أظهر رصد أجرته «عكاظ» أن العديد من البنوك المحلية، عملت خلال الفترة الماضية على تقديم العديد من البطاقات الائتمانية ذات الحد العالي إلى الأفراد بشكل مجاني، دون رسوم سنوية، مع حصول مُلاك تلك البطاقات على عروض إضافية عند طلبهم تلك البطاقات، كتأمين السفر، والدخول للصالات المميزة في المطارات مجاناً، وتأمين إضافي على المشتريات الإلكترونية، ما يدفع حاملي تلك البطاقات إلى استسهال إصدار البطاقات، واستخدام بعضهم لها بطريقة غير مدروسة، مما يكبدهم خسائر كبرى لسوء استخدامها.شدد الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، على أهمية معرفة كافة تفاصيل البطاقات الائتمانية، وعدم حملها إلا بعد قراءة كافة شروطها ومتطلباتها، وبين أن بعض البطاقات عند التأخر في سداد مستحقاتها فإنه سيضطر لسدادها بالفوائد عند انتهاء الفترة المسموحة، وأكد أن قروض البطاقات الائتمانية ككرة الثلج، تبدأ صغيرة وسرعان ما تكبر حتى قد تخرج عن السيطرة على بعض المستفيدين منها.