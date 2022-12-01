• إطلاق شركة عسير للاستثمار كذراع استثماري للصندوق في منطقة عسير بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير المنطقة • ستعمل الشركة على إطلاق فرص متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء منطقة عسير • يأتي الإطلاق تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وإطلاق قطاعات واعدة في المملكة بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة والسعودية باعتبارها منظومة جاذبة للاستثمار

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الخميس) إطلاق شركة عسير للاستثمار كذراع استثماري للصندوق في منطقة عسير، بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير منطقة عسير، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.

وستعمل الشركة على إطلاق فرصٍ متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات كالسياحة والضيافة، والصحة والرياضة، والتعليم، والأغذية وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء المنطقة، إلى جانب إبراز المنظومة السياحية والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة عسير.

وقال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل: «تهدف شركة عسير للاستثمار إلى أن تصبح شركة استثمارية رائدة من خلال استحداث فرص استثمارية واسعة ومتنوعة في منطقة عسير، تبرز طبيعة المنطقة وثقافتها الغنية، وتحافظ على تراثها وتاريخها العريقين، وتحول المنطقة إلى وجهة سياحية جاذبة للزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030».

ويأتي إطلاق شركة عسير للاستثمار تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وإطلاق قطاعات واعدة بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة والسعودية باعتبارها منظومة جاذبة للاستثمار.