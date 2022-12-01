انطلق في العاصمة الرياض، المعرض الدولي للقهوة والشوكولاته، في نسخته الثامنة، الذي تستمر فعالياته حتى السبت الموافق 3 ديسمبر 2022، على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 230 جهة محلية ودولية من مختلف أنحاء العالم.

ويشهد المعرض مشاركة عدة جهات وهيئات حكومية ورواد الأعمال والأسر المنتجة، إضافة إلى عارضي منتجات القهوة والشوكولاته وتجهيزاتها، وعدد من الجهات المانحة والداعمة.

ويهدف المعرض إلى استقطاب المستثمرين والموردين والباحثين عن استثمارات جديدة في مجال القهوة والشوكولاته، ودعم هذا القطاع الكبير في السعودية، وتوفير منصة لإطلاق المنتجات الجديدة.

وستقام بطولة «الباريستا السعودية» المعتمدة ضمن بطولات الباريستا العالمية، حيث سيحظى الفائز بالبطولة برحلة إلى العاصمة اليونانية (أثينا) لتمثيل المنلكة العربية السعودية في البطولة العالمية.

وأعد المعرض ورش عمل ودورات مختصة في القهوة والشوكولاتة سيقدمها مدربون معتمدون في القهوة لتعليم مهارات ومعلومات جديدة للمتدربين، مما يشكل فرصة للباريستا وخبراء القهوة والطهاة المحترفين والراغبين بافتتاح مشاريعهم في مجالات القهوة.

ومن ضمن الفعاليات، سيحتضن المعرض «منطقة سباق القهوة»، وهي منطقة ترفيهية للكبار والصغار ستقام فيها ألعاب VR مبتكرة، وحلبة لسباق سيارات صغيرة محاكية للحلبات الواقعية، وشاشة تفاعلية.

كما سيشهد المعرض إقامة منطقة حديث القهوة «COFFEE TALK» والتي تجمع أبرز خبراء القهوة والأعمال مع الجمهور، للحديث عن مواضيع تخص القهوة والاستثمار، وستتيح الفرصة للجمهور الاستفادة من الخبرات، وإتاحة الفرصة لهم لأسئلتهم والرد على استفساراتهم.

وسيكون محترفو وهواة الطهي على موعد مع المنافسة في «منصة الطهي»، حيث ستشهد تحدياً يومياً لـ4 طهاة، مع طاهٍ رئيسي مقدم ومحاور لصنع نوع من أنواع الحلى، يتم إعدادها بأنواع من القهوة أو الشوكولاتة، ومشاركته مع الحضور وتذوقه وتقييمه، إذ ستقام هذه الفعالية لدعم الطهاة وتعزيز القهوة والشوكولاته في الحلويات.