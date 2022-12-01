كرم أمين محافظة جدة صالح بن على التركي ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي المهندس هتان بن هاشم حمودة مدير عام العلاقات المجتمعية بدرع تقديري لنجاح ملتقى جدة (قادرون) 2022 الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بجامعة جدة، والذي تم تنظيمه من شبكة «قادرون» للأعمال وذوي الإعاقة الذي تم فيه منح المنشآت المطابقة لمعايير الوصول الشامل لذوي الإعاقة.

وبدوره قدم حموده شكره لأمين جدة على تكريمه لنجاح الملتقى الذي يعتبر ثاني ملتقى تنفذه أمانة محافظة جدة بقيادته ودعمه، وهذا التكريم وسام تميز يعطيه الطاقة لإنجاز الكثير من الملتقيات والمبادرات المجتمعية في محافظة جدة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتمكين ذوي الإعاقة.