أطلقت شركة «زين السعودية» مبادرتها لتشجير وإعادة تأهيل متنزه أم الشقوق، وذلك للسنة الثانية على التوالي، بالتعاون مع جمعية آفاق خضراء البيئية. وتنبثق هذه المبادرة من استراتيجية «زين السعودية» للاستدامة المؤسسية، لتعكس التزاماً متواصلاً من شركة «زين السعودية» الرائدة في الاتصالات والخدمات الرقمية، للإسهام في تحقيق الاستدامة البيئية عبر تنمية الغطاء النباتي في المملكة، وتعزيز التنوّع الحيوي بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتتكامل هذه المبادرة مع العديد من المبادرات الأخرى التي نفذتها الشركة سابقاً، وبما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، و مبادرة «السعودية الخضراء» التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للوصول إلى الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060.

كما حرصت «زين السعودية» من خلال هذه المبادرة على ترجمة قيمها الأخرى المرتبطة بالمشاركة المجتمعية والتنوّع والشمول، حيث شارك أيتام وممثلو جمعية كيان للأيتام مع منسوبي زين السعودية، في غرس أشجار وشتلات في المنتزه؛ وذلك بهدف استكمال تأهيل المنتزه وتحويله إلى وجهة جاذبة للسياحة البيئية الداخلية.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي للتواصل في «زين السعودية» ريان بن عبدالله التركي إلى أن «تنظيم هذه المبادرة للسنة الثانية على التوالي، إنما يمثل التزامنا المستمر في زين السعودية بتعزيز علاقة الإنسان بالطبيعة ضمن رؤية تستهدف الوصول إلى استدامة حقيقية ترتقي بجودة حياة الإنسان في المملكة في بيئة طبيعية متوازنة وصحية. ونحرص على بناء شراكات استراتيجية مع كل أصحاب المصلحة لتوحيد الجهود، وكذلك تحقيق أكبر نسبة من المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي من شابات وشبان المملكة، بما يسهم في تعظيم أثر مبادراتنا التنموية في التصدي لتحديات التغيّر المناخي على المستويين المحلي والعالمي».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق خضراء البيئية الدكتور عبدالرحمن الصقير: «بعد نجاح مبادرة «زين السعودية» العام الماضي، وما لمسناه من أثر إيجابي لها في عملية تأهيل منتزه أم شقوق التي تمتد على مساحة تزيد على 18 مليون متر مربع، نتعاون مجدداً هذا العام لزيادة رقعة الغطاء النباتي في المملكة، وتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة. ونحن فخورون بشراكتنا مع «زين السعودية» التي هي نموذج للتكامل بين الشركات الوطنية والمؤسسات غير الربحية لزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والحد من زحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة».

يذكر أن «زين» حاصلة على المركز الأول ضمن شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيف مجالات التصدي لتغير المناخ، وهي مدرجة في القائمة العالمية لـ«مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون» (CDP) مع تصنيف متقدم في نطاق الإدارة (A-)، وهو التصنيف الخاص بعمليات الإفصاح عن الإجراءات المناخية، وذلك بعد أن نجحت في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة لـ«مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون».