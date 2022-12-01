أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات، انتقال فرعها الذي يقع في الباحة بحي الراعب، على طريق الملك عبدالعزيز، إلى موقع آخر مجاور بالقرب من الموقع القديم، وذلك من أجل تطوير خدمة عملاء الشركة بشكل أفضل، عبر الموقع الجديد للفرع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ذيب لتأجير السيارات» نايف محمد الذييب أن انتقال فرع الباحة الجديد الذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز، بحي الراعب، إلى موقع آخر في نفس الشارع، جاء من أجل تقديم خدماتنا للعملاء بطريقة مثلى، إذ تم إعداد وتصميم الموقع الجديد بشكل أحدث وأفضل، ليستوعب طلبات العملاء المتنامية، سواء الأفراد أو قطاع الأعمال.

وأشار الذييب إلى أن الباحة تعد إحدى أهم وأبرز وجهات السياحة على مستوى المملكة ودول الخليج، ويرتادها عدد من السياح والزوار، من داخل وخارج البلاد، لذلك فقد حرصت «ذيب لتأجير السيارات»، حرصاً كبيراً، على تجهيز الفرع الجديد بطريقة حديثة تليق بالأهمية السياحية للمنطقة، بجانب تزويد الفرع الجديد بأحدث طرازات السيارات من مختلف أنواعها وأحجامها من الموديلات الحديثة.

يذكر أن «شركة ذيب لتأجير السيارات»، قامت خلال الفترة الماضية، وفي إطار تنفيذ إستراتيجيتها التوسعية بدعم شبكة فروعها، بافتتاح 4 فروع جديدة وهي السلي وصناعية الشمال في مدينة الرياض، طريق الأمير ماجد في مدينة جدة، كورنيش حائل والانتقال إلى فروع جديدة في مدن بريدة والباحة، وستستمر الشركة في افتتاح المزيد من الفروع، بجانب تطوير وتحديث عدد من فروعها القائمة، وذلك وفقاً لما يقتضيه الأمر، من أجل تغطية طلبات قاعدتها العريضة من العملاء.

تعد شركة ذيب لتأجير السيارات، إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة، في قطاع تأجير السيارات، وتمتلك الشركة قاعدة عريضة من العملاء، من مختلف الفئات والقطاعات، والأفراد، بجانب امتلاكها باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات، وذلك من خلال التأجير طويل، وقصير المدى، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاماً، إذ انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل أسطولها حالياً إلى أكثر من 25 ألف مركبة.