كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مصرف الراجحي في مكتبه في قصر الحكم يوم الإثنين الماضي؛ تقديراً لدعمه صندوق الوقف الصحي بحضور وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وذلك خلال مناسبة تدشين 21 مركزاً من مشاريع الرعاية الصحية الأولية بدعم من شركاء صندوق الوقف الصحي.



ومثل المصرف في حضور المناسبة واستلام التكريم رئيس مجموعة الموارد البشرية في المصرف الأستاذ أحمد بن صالح السديس.

ويأتي تكريم مصرف الراجحي في هذه المناسبة لدعمه الصندوق بمبلغ 25 مليون ريال أثناء جائحة كورونا ضمن إجمالي تبرعات المصرف للمبادرات الوطنية أثناء جائحة كورونا التي بلغت 50 مليون ريال، وقد خصص الصندوق جزءاً من تبرع المصرف لمشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويتبنى مصرف الراجحي عدداً كبيراً من المشاريع الصحية في جميع مناطق المملكة أبرزها التبرع بمبلغ 70 مليون لإنشاء برج مصرف الراجحي الطبي ضمن أوقاف جامعة الملك سعود، دعم برنامج العقم والإخصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمبلغ 10 ملايين ريال، والتبرع بـ 7.8 مليون لإنشاء مركز مصرف الراجحي للعلاج الطبيعي والوظيفي ومكافحة التدخين بمستشفى طريف العام، وكذلك قدم المصرف دعماً بمبلغ 10 ملايين ريال، لإنشاء مركز مصرف الراجحي للقسطرة القلبية بمستشفى الرس العام، و6 ملايين لشراء وتجهيز عربتي دم متنقلتين مع «وريف الخيرية».

كما وقع المصرف هذا العام اتفاقية مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم لإنشاء مركز مصرف الراجحي للسكري في مدينة بريدة الذي ستبلغ تكلفته الاجمالية 13.5 مليون ريال تكفل بها المصرف بالكامل.

ومن المشاريع الصحية التي ساهم فيها المصرف إنشاء وتأسيس مركز التميز للتوحد بمبلغ 44 مليون ريال، إضافة إلى ترميم وتشغيل العيادة المتكاملة في جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، واستمرار تشغيل العيادة المتكاملة (عيادة مصرف الراجحي) في جمعية الأطفال المعاقين، ودعم صندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة لتوفير 1100 كرسي متحرك، والتبرع بسيارة اسعاف لجمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية بمحافظة الطائف، وغيرها من المشاريع الخيرية الصحية التي نفذها المصرف بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.