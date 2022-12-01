• جهود المملكة ساهمت في تعزيز نمو التجارة الالكترونية، ومتوقع أن تمثل 80% من قطاع التجزئة بحلول العام 2030

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس السعودية فهد بن مبارك القثامي، أن التجارة الإلكترونية تعد من أكبر القطاعات نمواً في المملكة، ويتبع ذلك زيادة في استخدام البطاقات الائتمانية.

وقال: في السنوات السابقة كان السبب الرئيسي لإصدار البطاقات الائتمانية متعلقا بشكل مباشر بمتطلبات السفر، ومع النمو التجاري الذي تشهده المملكة خصوصا قطاع التجزئة، ارتفع الطلب تدريجياً على البطاقات الائتمانية، وخلال السنوات الماضية أصبح الشراء عبر الإنترنت محفزاً جديداً لإصدار البطاقات الائتمانية كونها وسيلة الدفع الأكثر سهولة وأماناً.

وأشار إلى هناك عدة عوامل ساعدت على نمو التجارة الإلكترونية عالمياً بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص، حيث ساعدت جائحة «كوفيد-19» على تسريع نمو التجارة الإلكترونية، فشهد عام 2020 زيادة غير مسبوقة في هذا القطاع، تبع ذلك زيادة كبيرة في عدد المتاجر الإلكترونية وهو ما ساهم في نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ وشهدت عمليات الشراء عبر الإنترنت في أمريكان إكسبريس السعودية زيادة أكثر من 35% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، كما تتجاوز المبيعات اليومية للتجارة الإلكترونية الآن بالسعودية مبلغ ربع مليار ريال، ويبلغ عدد المستخدمين بالمملكة 28 مليون مستخدم ويتوقع أن يصل العدد إلى 34 مليون مستخدم للتجارة الالكترونية خلال 3 سنوات من الآن.

وأفاد بأن التطور الكبير في البنية التحتية ساهم في نمو هذا القطاع بشكل سريع، فالانتشار الواسع للشبكة السعودية للمدفوعات، وكذلك سهولة تحويل أي متجر من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية خلال خطوات بسيطة وساعات معدودة ساهم في نمو وانتشار هذا القطاع، حيث تستهدف المملكة أن تمثل التجارة الإلكترونية ما نسبته 80% من قطاع التجزئة، وكذلك وصول نسبه المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي المدفوعات وذلك بحلول عام 2030.

وحول جهود «أمريكان إكسبريس» للقضاء على الاختراقات في بطاقاتها الائتمانية ورفع مستوى الأمان، قال: في الحقيقة جهود أمريكان إكسبريس في هذا المجال تنقسم إلى عدة أوجه أولها: هو البنية التحتية المعلوماتية المتطورة باستخدام أحدث برامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية قاعدة العملاء وخصوصياتهم. ثانياً: التوعية الشاملة للعملاء وللموظفين، فنحن نعتبرهم أحد خطوط الدفاع للتصدي لمحاولات الاختراق، لذلك نحرص على تقديم دورات تدريبية دورية ومكثفة لموظفينا. ثالثاً: السرعة في التعامل مع أي محاولة وتوفير تجربة عميل مميزة في هذا الجانب، فنحن نعي أن التعامل مع أي محاولة اختراق إلكتروني أو فقد للبطاقة الائتمانية يحتاج إجراء فوري، لذلك وفرنا لأعضاء البطاقات بعض المميزات المهمة، منها: إمكانية الإيقاف الفوري للبطاقة الائتمانية عبر تطبيق الهواتف الذكية.

وأشار إلى أن خطة الشركة للتوسع في السوق السعودية ومنافسة نظرائها للحضور بقوة، ترتكز على عدة عوامل لتوسيع قاعدة العملاء في قطاعي الأفراد والأعمال من خلال طرح منتجات جديدة تناسب حاجاتهم، ويشمل التوسع التركيز على فئة الشباب، وخصوصا الملتحقين بسوق العمل حديثاً، لذلك أطلقت الشركة أخيراً «بطاقة أمريكان إكسبريس® الخضراء» بحلتها الجديدة، التي تستهدف العملاء الذين تبدأ رواتبهم من 5000 ريال سعودي، كما أطلقنا بداية الشهر الحالي بطاقة «Marriott Bonvoy» أمريكان إكسبريس الائتمانية الجديدة، وفي الحقيقة هذه البطاقة هي الأولى من نوعها بالمملكة التي تقدم لأعضائها مكافآت عديدة في قطاع الضيافة وغيرها مقابل المشتريات اليومية. وتتميز أمريكان إكسبريس السعودية بكونها تضم أكثر من 15 بطاقة وحلول دفع مختلفة تستهدف شرائح متعددة من العملاء، فبغض النظر عن متطلبات العميل فنحن نقدم بطاقات تناسب حاجاته في قطاعي الأفراد والأعمال سواء الشركات الكبرى أو المؤسسات المتوسطة والصغيرة.

وتركز الشركة بشكل رئيسي على تحسين تجربة العميل في جميع الجوانب مثل: خدمات العملاء، الخدمات الإلكترونية من خلال تطوير تطبيق الهواتف الذكية لتقديم خدمات متعددة وشاملة، وأخيراً تم طرح تقديم طلبات البطاقات عبر الإنترنت بشكل كامل، مما يسهل الحصول على بطاقات أمريكان إكسبريس السعودية من أي مكان داخل المملكة خلال خطوات بسيطة وسريعة. إضافة إلى ذلك، تعقد الشركة الكثير من الشراكات الإستراتجية لتطوير الخدمات التي تقدمها وبالتالي تطوير تجربة العميل، فقامت أمريكان إكسبريس السعودية أخيراً بالتوقيع مع عدد من البنوك المحلية لكي يتمكن أعضاء البطاقات من الدفع عبر شبكة واسعة من نقاط البيع، وكذلك الشراكة مع Marriott International لإطلاق بطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الإئتمانية الجديدة.