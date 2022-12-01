أطلق المرشحون لخوض انتخابات الغرفة التجارية في الطائف حملاتهم الانتخابية في المواقع المخصصة لعرض برامجهم الانتخابية مع قرب العد التنازلي للانتخابات المقرر انطلاقها الإثنين القادم ولمدة 3 أيام وسط تكتلات بين المرشحين وجولات «الفزعة» للحصول على أصوات الناخبين.



وتنافس سيدة واحدة 14 مرشحاً، إذ سيتم انتخاب 8 أعضاء، فيما سيتم تعيين البقية عن طريق وزير التجارة، وسيتم فتح باب التصويت إلكترونياً اعتباراً من 5-12-2022 ولمدة 3 أيام، مع إغلاق أيقونة التصويت في تمام الساعة 6 من مساء 7-12-2022.

وأكدت ضوابط الحملات الانتخابية على المرشحين ضرورة الالتزام بالبرنامج الانتخابي والنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل، والتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق المترشحين الآخرين، وعدم التأثير على حملاتهم الانتخابية على أن يكون المترشح مسؤولاً عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة، وأكدت على عدم تضمين الحملة الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته، كما يحظر على المرشح الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة، أو بث الفرقة بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. والمرشحون هم:



أحمد محمد عوض الله الشهيب، بندر عتيق بن عواض العصيمي، حسن صلاح صالح السواط، حمد أحمد محمد الثقفي، خالد نايف حمود العتيبي، سالم مهدي عبدالرحمن الفطيس، عبدالباسط سعد أحمد الثقفي، عبدالرحمن نوار بخيت القثامي، عبدالله سليمان عبدالله النفيعي، غازي بن حصيني خنيفس الوذناني، غازي بن مستور خلف الله العتيبي، محمد بن هلال محمد الهيفاني، مقعد بن قايد دهيران العتيبي، ميرفت فيصل حسان النمري.