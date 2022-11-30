افتتح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي، معرض لولو هايبر ماركت التاسع والعشرين في السعودية، في طريق المدينة المنورة بحي الرويس بجدة. وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو هايبر ماركت أشرف علي.

وخفضت إدارة «لولو» جميع نفقات الافتتاح لتوفير سلال غذائية لأكثر من 1500 أسرة متضررة بالأمطار الأخيرة، بالمشاركة مع جميعة نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة.

وقال الرئيس التنفيذي أشرف علي «قررنا في لولو هايبر ماركت في السعودية أن نقف مع المجتمع في المسؤولية الاجتماعية بدعم 1500 أسرة متضررة بأمطار جدة»

وتبلغ مساحة المتجر الجديد المكون من طابق واحد 90,000 متر مربع في مساحة واسعة تبلغ 190,000 متر مربع، ويضم جميع وسائل الراحة لعملاء لولو هايبر ماركت، بما في ذلك 16 صندوق محاسبة، و275 مكانًا مخصصًا لوقوف السيارات. وصُمم المتجر بأسلوب عصري حديث يُسهل على المتسوقين التنقل والاستمتاع بتجربة تسوق ممتازة كما جرت العادة في فروع لولو الأخرى.

ويُوفر فرع لولو الجديد للمتسوقين جميع وسائل الراحة التي تتميز بها سلسلة هايبر ماركت التابعة للمجموعة، ومجموعة وفيرة من الفواكه والخضروات واللحوم والمأكولات البحرية الطازجة المستوردة من جميع أنحاء العالم، ومخبزا داخليا لتقديم الكعك والمخبوزات الطازجة، إضافة إلى خيارات التسوق الجديدة المتداولة بين الناس، وكذلك مجموعة واسعة من بدائل اللحوم النباتية والأطعمة، ومجموعة مختارة من الأطعمة العضوية والأطعمة الممتازة ومجموعة متنوعة واسعة النطاق من المنتجات الخالية من المواد الحافظة متاحة أيضًا في الفرع الجديد.

ويتضمن المتجر أيضًا محطات تسوق شهيرة في لولو مثل لولو فاشون ستور للأزياء و(هيا نتواصل) في قسم الإلكترونيات وقسم التجميل (بلش).

وقال أشرف علي إن افتتاح المتجر الجديد يأتي تماشياً مع التزام مجموعة لولو بالانتعاش الاقتصادي الجديد الذي جعل من السعودية وجهة مستثمرين نابضة بالحياة ورابطًا حيويًا في توسع مجموعة لولو، وأشاد أيضاً برؤية القيادة السعودية وطاقتها من أجل مستقبل مشرق. وأكد على استعداد وتخطيط مجموعة لولو لفتح فروع أخرى في المملكة.

وأضاف «قامت مجموعة لولو بمواءمة أهدافها الطموحة للنمو مع رؤية القيادة النشطة والمستقبلية للسعودية، ومع اقترابنا من انتهاء العام 2022 بإنجازات مرضية، يسعدني جدًا أن أعلن أن مخططنا لعام 2023 حيث سيشهد توسعًا كبيرًا» وتابع: «من المؤكد أن مجموعة لولو تضع نفسها كمحفز للنمو الاقتصادي، ونحن نرى أن المملكة تستعد لزيادة كبيرة في الأعمال التجارية ومن جهتنا في مجموعة لولو حريصون على أن نكون المحركين لشراكة اقتصادية قوية في السعودية».

كما حضر مناسبة الافتتاح كل من المدير الإقليمي لأسواق لولو هايبر ماركت في السعودية شهيم محمد، والمدير الإقليمي لولو هايبر ماركت في المنطقة الغربية رفيق محمد علي، ومجموعة من المسؤولين.