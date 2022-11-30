صرّح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية، حيث جرى اكتشاف حقل «أوتاد» للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل الغوار على بعد 142 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر «أوتاد-108001» بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم و740 برميلاً من المكثفات، كما تدفق الغاز من البئر «أوتاد-100921» بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلاً من المكثفات، وكذلك جرى اكتشاف حقل «الدهناء» للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد 230 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر «الدهناء-4» بمعدل 8.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر «الدهناء-370100» بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و362 برميلاً من المكثفات.

وأكد وزير الطاقة أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطات السعودية في الغاز الطبيعي مما يسهم في دعم إستراتيجيات المملكة، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل.

واختتم وزير الطاقة تصريحه بحمد الله وشكره على ما أنعم به على هذا البلد الكريم من خيرٍ وفير، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأن يديم على وطننا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.