أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرس للدورة (1444_1448هـ)، عن نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات اليوم (الثلاثاء)، عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأقرت فوز 4 مترشحين في الانتخابات، وهم: فايز اذعار طلحب الحربي 796 صوتا، وفارس بن محمد بن سالم الحربي 634 صوتا، وفهد بريك جود الله الجبيل المطيري 567 صوتا، وسلطان مسلط بن لافي الحربي 462 صوتا.

وأكدت لجنة الانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية وبالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.