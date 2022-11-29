على أرض مدينة جدة وأهلها وزوارها يقترب المنبّه الزمني ليدق ساعة الفرحة بحلول موعد تدشين المرحلة الاولى من سوق7 والتي تمثل منطقة المفروشات والمنزل، حيث تعتبر جاهزة بكامل طاقتها التشغيلية ومنتجاتها محتوية على أكثر من 1000 معرض حيث يتم تهيئتها بالكامل لتلبية شغف زوار السوق التواقين لمتعة التسوق وتجربة كل ماهو جديد لهم ويغطّي احتياجاتهم سواء الاستهلاكية والترفيهية وغيرها.

سوق7 والذي وعد جمهوره بتجربة فكرة التسوق الشامل الشعبية المعاصرة حيث يعيد مفهوم السوق الشعبي بِحُلّة ولمسة عصرية تتماشى مع مفهوم العصر الحديث والرؤية التي يعيشها المجتمع السعودي الطموح.

سوق7 «سوق الكل» حيث السوق يفهم ويلبّي الجميع مستهدفا كافة الشرائح المجتمعية، مقدما لها مفهوم مجمّع السوق الكبير المتعدد والمختلف بمنتجاته وخدماته الشاملة.

بلغة الأرقام المبشرة بالخير، عندما يتم الإعلان عن افتتاح منطقة داخل سوق ضخم تقدم منتجات وخدمات المفروشات والمنزل فمن المهم التطرق إلى مبلغ الإنفاق المحلّي على قطاع الأثاث خلال النصف الأول من عام 2022، والذي يقدّر بقيمة 2.25 مليار دولار أي بنحو 8.46 مليار ريال سعودي، قطعيا رقم ضخم يعكس مدى الحاجة الاستهلاكية لهذا القطاع ودور التجار المستثمرين والأسواق عموما في ضرورة التركيز على تقديم كل ماهو جديد ونافع لمرتادي هذا القطاع الجاذب.

الجدير بالذكر حول سوق7، السوق ذو السبعة مناطق بمختلف خدماتها ومنتجاتها، منها الترفيه، والتسوق بمفهومه الكامل، وقطاع السيارات، والالكترونيات، والازياء، والمطاعم، والبناء وغيرها من الخدمات المتعددة الاستخدامات كالنوادي الرياضية، والجوانب الهامة الاخرى. حيث تشهد المملكة العربية السعودية، انفتاح عالمي غير مسبوق، ومتسارع النمط والخطوات، تماشيا مع رؤية 2030.

سوق7 مجمع تجاري اقتصادي ترفيهي استهلاكي تنموي يؤكّد نشوئه على التقاليد الوطنية، والثقافة المجتمعية التي تفهم سلوك واحتياج المستهلك.

سوق7 يصّرح عن آخر انجازاته من خلال أرقام دقيقة منتهجا الشفافية بمدى الحرص على تواجده بكامل طاقته التشغيلية التي ستخدم قطعيا أهل وزوار جدة المحبين في أقرب وقت ممكن. يذكر منها بأن.

نسبة الانجاز في منطقة السيارات بلغت 40% وأكثر.

نسبة الانجاز في منطقة الأزياء 29%.

نسبة الانجاز في منطقة مواد البناء بلغت 13%

نسبة الانجاز في منطقة المواد الغذائية بلغت 9%

وكافة مناطق سوق7 في خضم وتيرة متسارعة للإنتهاء وتسليم المباني والمعارض للتجار، وذلك حرصا من شركة أزد العقارية المشغّلة لهذا المشروع أن توفي جانب المسؤولية الكبير الذي تتكبده نظير إنشاء وافتتاح سوق سيخدم سكان جدة وزوارها.

سوق7 له طابع معاصر برؤية مستقبلية، ولهذا السبب سخرت شركة أزاد العقارية المشغّلة لهذا السوق، خبراتها ضمن التخصص والدراية الكاملة المستندة على أحدث الدراسات والإحصائيات التسويقية، وقامت بتطوير هذا المشروع الضخم والذي يمتد على مساحة تبلغ 728,000 متر مربع، وتسخير مساحة تأجيرية تحوي أكثر من 4000 متجر متنوع، محققة بحول الله شغر ما يزيد على 24,000 وظيفة لشباب وشابات الوطن بهدف الانضمام والمساهمة مع مسيرة الاقتصاد السعودي الواعد نحو رؤية صاخبة، وواقع ملموس تعيشه المملكة والسعوديين، وإثراء الاقتصاد الوطني وأفراده بأفضل تجربة تسوق ممكنة.

سوق7 يستمر في إضافة المزيد من الماركات العالمية والمحلية، مثل جراند سينما بمنطقة الترفيه، وأسواق بن داوود بمنطقة المواد الغذائية ومعرض جيوردانو، كما تم توقيع عقد طويل الأجل مع شركة لجام للرياضة وهي عبارة عن سلسلة النوادي الرياضية المعروفة بإسم ( فيتنس تايم ) حيث تم حجز مساحة تفوق الـ6000 متر مربع داخل أحد مناطق السوق السبعة، وهي منطقة متعددة الإستخدامات، ولا تزال الإتفاقيات الجسورة والحريصة على تلبية شغف زوار سوق7 على استقطاب العديد من العلامات التجارية المميزة الأخرى.

نبذة بسيطة عن شركة أزاد العقارية والمالكة والمشغلة لمشروع سوق7. هي من أبرز شركات التطوير العقاري سعودية المنشأ وطنية التوجه، تأسست في عام 2017 مقرها مدينة جدة، وهي شركة متخصصة في إدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات والمشاريع العقارية، وتعمل على تمكين القطاع مستندة على معايير عالية للجودة والخدمات المبتكرة بهدف المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.