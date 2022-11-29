أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مشاركة دار شوبارد باعتبارها الراعي الرسمي لدورته الثانية بالشراكة مع شركة عطار المتحدة. واستمراراً لعلاقتها الوطيدة مع عالم السينما، يسر دار شوبارد أن تعبّر من جديد عن مدى تقديرها للفن السابع من خلال دعمها لهذا الحدث الفريد، الذي سيقام في جدة من 1 إلى 10 ديسمبر، وستكون هذه الشراكة أيضاً فرصة لرؤية سفراء شوبارد يتألقون بإبداعاتها من المجوهرات في استعراضات السجادة الحمراء ضمن المهرجان.

وبدافع من شغف كارولين شوفوليه، الرئيس الشريك والمدير الفني لدار شوبارد، ارتبطت دار شوبارد بعلاقة حب طويلة الأمد مع عالم السينما. فقد لقبت الدار بأنها «مجوهراتيّ السجادة الحمراء» نظراً لالتزامها بشراكتها الرسمية مع مهرجان كان السينمائي على مدار الـ25 عاماً الماضية.

وترتبط كارولين شوفوليه بعلاقات قوية مع العديد من المخرجين والفنانين والمصممين والممثلين والممثلات، ممن تتابعهم وتتابع إبداعاتهم على الشاشة الفضية، كما يتضح من مشاركة الدار مؤخراً في أفلام مثل: فيلم (Rocketman) للمخرج ديكستر فليتشر عام 2019، وفيلم (Aline) للمخرج فاليري ليميركير عام 2020، وفيلم (No Time To Die) للمخرج كاري جوجي فوكوناجا عام 2020. كما تحرص كارولين شوفوليه على أن تضفي مجوهرات شوبارد الفاخرة المزيد من التألق على الممثلات خلال استعراض السجادة الحمراء عند الترويج لأفلامهن.

ونتيجة لعلاقة الحب التي تجمع بين شوبارد والسينما، ظهرت أيضاً جائزة شوبارد (Trophée Chopard) التي يتم تقديمها في كل عام منذ عام 2001 بغية تسليط الضوء على ممثل وممثلة من المواهب الصاعدة على الصعيد العالمي.

وفي تعليق له قال الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي: «يسعدنا أن نرحب بانضمام دار شوبارد كأحد الرعاة الرسميين للمهرجان، لاسيما أن شوبارد تتميز بتاريخ طويل في دعم السينما العالمية كما لعبت دوراً أساسياً في دعم المواهب السينمائية الصاعدة. ولذلك نحن حقاً متشوقون لهذه الشراكة التي تتمحور حول الإبداع».

ومن جهتها قالت كارولين شوفوليه: «تتشارك شوبارد بقيم أساسية عدة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بما في ذلك التركيز بالتحديد على الجرأة والإبداع. ويسعدنا أن نعزز التزامنا تجاه الفن السابع من خلال هذه الشراكة الجديدة، كما أتطلع لتمثيل دار شوبارد في هذا الحدث المميز».

وستقام الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الفترة الواقعة ما بين 1 و10 ديسمبر 2022 في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.