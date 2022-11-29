الجائزة تعكس شعبية علامة المنتجات المنزلية والأزياء العصرية المتنامية بين صفوف عشاق الموضة من مختلف الأعمار في المنطقة

أعلنت ردتاغ، العلامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، فوزها بجائزة ريتيل مي للعام الثاني على التوالي. وتوّجت جائزة التميز لأفضل علامة تجارية في مجال ملابس الأطفال جهود ردتاغ في العام الماضي الذي حرصت خلاله على مواصلة توسيع متاجرها واعتماد المزيد من الوسائل التكنولوجية المتطورة وتقديم قيمة مضافة لقطاع التجزئة في المنطقة.

وأُقيم حفل توزيع جوائز إيميدجز ريتيل مي بالتزامن مع الدورة الحادية عشرة من منتدى الشرق الأوسط للتجزئة (MERF) في فندق جميرا بيتش - نوفمبر 2022. وشهد الحفل حضور مجموعة من الشخصيات الرائدة في القطاع، بمن فيهم العديد من المبتكرين والمبدعين في 22 فئة مختلفة. وكانت ردتاغ قد حصدت في دورة العام الماضي جائزة أفضل حملة ترويجية عن حملتها الناجحة بعنوان «تألقي بأجمل ابتسامة» التي أثارت إعجاب عشاق الموضة في مختلف أنحاء المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديفيد بيدجون، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في ردتاغ: «يعكس حصول ردتاغ على جائزة التميز في مجال ألبسة الأطفال التزامها بتلبية متطلبات جميع أفراد العائلة على اختلاف أعمارهم. ونؤكد التزامنا الدائم بتقديم منتجات عصرية وأنيقة فاخرة تحقق أعلى معايير الجودة بأسعار مناسبة. ويحمل هذا التكريم دلالات وأهمية خاصة في القطاع ليزودنا بدافع أكبر لتحقيق مزيدٍ من النجاح والإنجازات في المستقبل بالتزامن مع تكثيف جهود العلامة وتوسيع أعمالها».

ويعكس فوز ردتاغ للعام الثاني على التوالي مكانتها الرائدة في قطاع التجزئة بأقسامه المختلفة وقدرتها المميزة على التطور والنمو التي تسعى جمعيات مثل منتدى الشرق الأوسط للبيع بالتجزئة إلى تعزيزها في المنطقة. وشهدت دورة هذا العام منافسةً عالية المستوى لمجموعة من أشهر العلامات التجارية الفاخرة، والتي انتهت بتتويج ردتاغ بجائزة التميز عن فئة ملابس الأطفال بحضور أكثر من 200 وفداً.

وأضاف ديفيد بيدجون: «نشكر إيميدجز ريتيل مي ومنتدى الشرق الأوسط للتجزئة على مساهمتهما في تطوير القطاع، إذ يحظى قطاع التجزئة بأهمية اقتصادية واجتماعية خاصة. ويساعد وجود مؤسسات رسمية داعمة على نمو القطاع بالشكل الأمثل بحيث يواصل رفد اقتصاد المنطقة وتلبية متطلبات العملاء. وكانت ردتاغ ولا تزال تؤكد دعمها لمسيرة نمو وتطور القطاع».

وأطلقت العلامة خلال دورات الفعالية السابقة العديد من خدماتها الرائدة، مثل خدمة التبديل في أي وقت ومكان وخدمة مقاسك المثالي وخدمة خبيرة الأزياء وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل. وتحرص ردتاغ على تعزيز مكانتها الإقليمية في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية من خلال تقديم مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة في الشرق الأوسط وإطلاق مكافآت ردتاغ، برنامج الولاء متعدد المستويات، الذي يضم أكثر من 15 مليون عضو.