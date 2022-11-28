افتتح أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي عيادات كيورا للرعاية العاجلة بحضور نخبة من رجال الأعمال والمسؤولين في القطاع الصحي العام، حيث اطّلع معاليه على المرافق والخدمات.

تقدم كيورا نموذجًا جديدًا للرعاية الصحية في المملكة وذلك من خلال توفير خدمات طبية عالية الجودة لجميع الفئات العمرية بدون حجز مواعيد مسبقة في وقت قياسي وبأسعار معقولة، بالإضافة الى مواقف السيارات المتاحة بالمكان لسهولة الوصول.

تعالج العيادات الحالات المرضية البسيطة والمتوسطة، غير المهددة للحياة، من خلال كادر طبي متخصص في الطب العام وطب الأسرة. وقد أضاف المدير العام لعيادات كيورا، م. فارس حلمي،

«سهلنا الحصول على رعاية صحية ذات الجودة العالية بوقت قياسي وتكاليف تناسب الجميع. ونطمح للانتشار في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية».

يعد نموذج كيورا أحد الحلول المبتكرة التي تتماشى مع رؤية 2030 في برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، وذلك للنهوض بالقطاع ولتطوير خدمات الرعاية الصحية التي تهدف إلى تعزيز الصحة الوقائية بشكل أكبر وتمكين الأطباء في مجال الطب العام وطب الأسرة لدعم المرضى بكفاءة وفعالية.