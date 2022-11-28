التقى وزير القوى العاملة المصري حسن شحاتة صباح اليوم (الاثنين) سفير المملكة بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي والوفد المرافق له بمكتبه بديوان عام الوزارة، لبحث الملفات المشتركة وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

في بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير، وأعرب عن عمق العلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا أن تلك العلاقات ستظل منبعًا للنهوض بالوطن العربي على المستويات كافة، كما أشاد بدور المملكة في رعاية وحماية حقوق العمالة المصرية العاملة على أراضيها، كما ثمّن مواقف السعودية المساندة للدولة المصرية في مختلف العصور.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت في إجراءات تنظيم ضوابط لعملية إمداد المملكة بالعمالة الموسمية خلال موسمي الحج والعمرة، وأنه جرى تشكيل لجنة للتنسيق مع شركات إلحاق العمالة بالخارج في هذا الشأن، وتحديد صيغة عقود متفق عليها تخدم مصلحة الجانبين.

من جانبه قدم السفير التهنئة للوزير على توليه حقيبة الوزارة، متمنيا له دوام التوفيق في مسيرته لخدمة قضايا العمل، كما أكد متانة العلاقات السعودية المصرية، وأشاد بالزيارات المتبادلة بين الجانبين التي نقلت العلاقات لمرحلة إستراتيجية على أعلى مستوى، وثمن دور مصر الرائد مع السعودية سواء بالتعاون الاقتصادي أو إمداد المملكة بالعمالة المصرية المدربة والمؤهلة، مشيرًا إلى أن هناك علاقة طيبة تجمع الشعبين والدليل على ذلك أن أكبر جالية في السعودية من المصريين.

وأشار نقلي إلى حسن التعاون بين وزارة القوى العاملة المصرية، ووزارة الموارد البشرية لخدمة العنصر البشري لتحقيق طموحات الشعبين، وكذلك التعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالمملكة لإدارة ملف تنقل الأيدي العاملة وعملية توثيق العقود، مشددًا على الحفاظ على حقوق العمالة المصرية الرسمية العاملين بالمملكة ومواجهة جميع المشكلات التي يواجهونها، كما قدّم الشكر للدولة المصرية على إمداد المملكة بالعمالة الموسمية خلال موسم الحج والعمرة، موضحا أن هناك أولوية لاستقدام العمالة المصرية.