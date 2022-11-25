شددت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، على أهمية قوة علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر، في جميع أوجه النشاطات التجارية والاستثمارية والتنموية والسياحية، التي تتسم بالقوة والاستمرارية، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين تاريخياً، ويعزز تلك العلاقات الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين، مشددة على أهمية نجاح المملكة فى البعد الاقتصادي طبقاً لرؤية 2030.

وقالت الوزيرة في بيان لها اليوم «الجمعة» عقب زيارة إلى الرياض، ولقاء نائب وزير تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله بوثنين، إنه تم التباحث لتنفيذ خطة عمل مشتركة واستعراض إستراتيجية سوق العمل بالمملكة، كما تم الاقتراح بعقد اجتماعات دورية بين الجانبين بشكل نصف سنوي، مشيرة إلى أن حكومة المملكة أولت اهتماماً خاصاً بالحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة، من خلال تطبيق حملة واسعة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، دون أية انعكاسات سلبية على العمالة، على رأسها عقوبة الحرمان من العودة للعمل مرة أخرى، مما مكن أعداداً كبيرة من العمالة من البقاء والعمل في المملكة بعد تصحيح أوضاعهم، والانتقال إلى وضع نظامي من حيث الإقامة والعمل.

وثمنت التعاون مع المسؤولين السعوديين وحرصهم على حل مشكلات الجالية المصرية في مختلف أنحاء المملكة، مؤكدة تطلعها للتعاون المستقبلي بما يعزز هذا التعاون بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، كما أعربت عن تهنئتها القلبية باسم كل المصريين بالخارج على فوز المنتخب السعودي في أول مباراة له في المونديال، مشيدة بأدائه المشرف الذي أبهج قلوب المصريين والسعوديين على حد سواء، موضحة أن فوز المنتخب السعودي احتفل به المصريون بالمملكة وكأنه انتصار لمنتخبهم الوطني، وتصدرت التهاني منصات التواصل الاجتماعي في مصر على مدار أيام.