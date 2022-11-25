كشف رصد أجرته «عكاظ» مستنداً على بيانات رسمية، أن عدد السعوديين المنضمين إلى سوق العمل منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016 حتى العام الحالي 2022 تجاوز 576 ألف مواطن ومواطنة (أكثر من نصف مليون داخل جديد لسوق العمل)، ليصل عدد السعوديين العاملين إلى 3.64 مليون موظف وموظفة.ارتفع عدد النساء السعوديات العاملات خلال الفترة من نهاية عام 2016 حتى الربع الثاني من العام الحالي 2022 (خمس سنوات ونصف) بنسبة 35%، ليصل عدد العاملات إلى 1.38 مليون امرأة سعودية عاملة، بمتوسط دخول أكثر من 356 ألف امرأة إلى سوق العمل.واحتلت السيدات السعوديات نحو 33.29% من إجمالي السعوديين العاملين بنهاية عام 2016، وكان يبلغ عددهن آنذاك نحو 1.02 مليون امرأة سعودية، وارتفعت نسبة استحواذهن على الوظائف بين السعوديين إلى 37.81% بنهاية النصف الأول من 2022.وبوصول عدد النساء السعوديات العاملات إلى 1.38 مليون امرأة عاملة، فيعد هذا أكبر رقم مسجل للسعوديات العاملات.كشف وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي، أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 2.2 مليون. وقال خلال كلمته في الدورة الـ10 لمنتدى الرياض الاقتصادي أمس: «القطاع الخاص ورجال الأعمال استجابوا إلى مبادرات التوطين التي أطلقتها الوزارة، ونسبة البطالة في السعودية (سعوديين وغير سعوديين) بلغت 5.5%، وسجلت بطالة السعوديين أدنى مستوى تاريخياً في 20 عاماً بنسبة 9.7%». وأكد استمرارية العمل على تقليص النسبة المستهدفة للبطالة بين المواطنين إلى 7% في 2030.واصل عدد الرجال السعوديين العاملين تسجيل مستويات قياسية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2022، ليصل عددهم إلى 2.26 مليون سعودي عامل، وارتفعت نسبة العاملين مقارنة بنهاية عام 2016 بنسبة 10.79%، بعد دخول أكثر من 220 ألف عامل إلى سوق العمل. ورغم دخول العديد من الرجال إلى سوق العمل، إلا أن نسبتهم تقلصت من إجمالي العاملين بين الجنسين إلى 62.19%، بعد أن شهد سوق العمل دخول السيدات بوتيرة أعلى من الرجال في الوظائف.