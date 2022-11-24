أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لـ«مسار» وجهة الـــــ100 مليار، توقيع اتفاقية مع شركة «مدوام» السعودية الرائدة والمتخصصة في تصميم التجارب التفاعلية بأحدث التطبيقات التكنولوجية المتقدمة، مدعومة بخبرات شركة (إيكاريا أتيليه) الإسبانية و الحاصلة على عدة جوائز خلال (إكسبو دبي 2020)، من أجل تصميم وتنفيذ مركز «مسار» التفاعلي للتعريف بالوجهة، حيث سيتم استخدام أحدث التقنيات الضوئية والسمعية والبصرية لأول مرة في مكة المكرمة لإبراز معالم وجهة «مسار»، وستشتمل التجربة أيضاً على مسرح افتراضي بأحدث تقنيات العرض الضوئي ثلاثي الأبعاد، يتم تحديثها بمحتوى جديد مع تقدم مراحل العمل في الوجهة.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع «مدوام»؛ لتصميم وتنفيذ المركز التفاعلي الذي سيجمع بين التجربة المذهلة والمعلومات الاستثمارية والتجارية اللازمة، لإشراك الأطراف ذوي الصلة الحاليين والمستقبليين، والعمل على إعداده بشكل مثالي ليصبح مركزًا يعبر عن استثنائية وجهة «مسار».

من جهة أخرى، عبّر الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة مدوام خالد المعوض، عن اعتزازهم بالعمل مع وجهة «مسار»، الذي يشكل حافزاً أكبر من أجل تصميم وتنفيذ مركز التجارب التفاعلية المؤثرة لهذه الوجهة المميزة، وأضاف: «سيكون المركز جزءًا أساسيًا من وجهة أكبر تُحقق الخطة الإستراتيجية للتنمية الحضرية والاقتصادية في مكة المكرمة، كما نتطلع إلى العمل مع شريكنا (إيكاريا أتيليه) لتحقيق مركز تجارب عالمي ومميز لهذه الوجهة».

يذكر أن وجهة «مسار» بمكة المكرمة، ستمثل عند انتهائها معلماً عصريًا ووجهة حضرية متطورة لخدمة سكان العاصمة المقدسة وزوارها، والتي تسعى دائمًا لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لزوار وسكان العاصمة المقدسة، وهو ما يدعم رؤيتها في توفير نمط حياة مجتمعي متكامل، بالاستناد إلى معايير صناعة الوجهات العالمية.