كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الخميس)، نتائج نشرة التجارة الدولية للسعودية لشهر سبتمبر من عام 2022، إذ أفادت بارتفاع مؤشر قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر سبتمبر 2022 إذ بلغت 125 مليار ريال، مقابل 95 مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه 30 مليار ريال، بنسبة 30.9%.

أما قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر سبتمبر 2022 فقد بلغت 100 مليار ريال، مقابل 70 مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه 30 مليار ريال، بنسبة 43.4%.

ووفقاً لنتائج النشرة، فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر سبتمبر 2022 (24 مليار ريال)، مقابل (25 مليار ريال) خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه مليار ريال، بنسبة 3.4%، في حين بلغت قيمة الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر سبتمبر 2022 (60 مليار ريال)، مقابل (47 مليار ريال) خلال شهر سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه 13 مليار ريال، بنسبة 26.9%.

من جانب آخر، أفادت نتائج النشرة بارتفاع الصادراتِ السلعيَّة غير البترولية للمملكة خلال الربع الثالث 2022 بنسبة 13.1%، كما بلغت قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثالث 2022 (400 مليار ريال)، مقابلَ 274 مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه 126 مليار ريال، بنسبة 46.1 %.

وكشفت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال الربع الثالث 2022 بلغت 321 مليار ريال، مقابل 204 مليارات ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه 117 مليار ريال، بنسبة 57.3 %، وبلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال الربع الثالث 2022 (78 مليار ريال)، مقابل 69 مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه 9 مليارات ريال، بنسبة 13.1%.

في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثالث 2022 (181 مليار ريال)، مقابل 145 مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه 36 مليار ريال، بنسبة 25.1%.

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