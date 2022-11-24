وصلت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية إلى نحو 9.8 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر 2022، مقارنة بنحو 10.6 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه، وذلك بحسب ما جاء في بيانات التقرير الأسبوعي ﻟ«عمليات نقاط البيع»، الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما).ووفقاً للتقرير، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 145.63 مليون عملية. وشهدت جميع القطاعات انخفاضاً من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، باستثناء قطاعي «التعليم» و«الاتصالات» المرتفعين بنسبة 21% و9% على التوالي.وتصدر قطاع «المجوهرات» القطاعات المتراجعة بنسبة 10%، تلاه كل من قطاعات «الأطعمة والمشروبات» و«سلع وخدمات متنوعة» و«الملابس والأحذية» بـ9%.وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع «الأطعمة والمشروبات» ﺑ1.45 مليار ريال تمثل نحو 14.8% من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع «المطاعم والمقاهي» بنحو 1.44 مليار ريال، بنسبة 14.6%.والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.