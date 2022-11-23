وقّعت أرامكو السعودية أمس، 59 اتفاقية شراء إستراتيجية مع 51 شركة تصنيع محلية وعالمية، من المرجّح أن توفر 5000 فرصة عمل جديدة في المملكة، على مدار العقد القادم.ومن المتوقع أن تعزّز الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها 41.25 مليار ريال سلسلة التوريد لأرامكو السعودية، وتؤدي إلى تطوير مرافق تصنيع المواد في المملكة.وتشمل اتفاقيات الشراء عدداً من السلع الإستراتيجية مثل: المواد الكيميائية المستخدمة في الحفر، وفوهات الآبار، ومجموعات مفاتيح التحكم بالتشغيل، وأنظمة مراقبة الاهتزازات، والأنابيب، والضواغط، وفولاذ الهياكل، والتركيبات والموصلات، والمبادلات الحرارية المبردة هوائيًا. ومن بين الشركات الموقعة على هذه الاتفاقيات: بيكر هيوز، وكاميرون الرشيد، وهاليبرتون، وشلمبرجير، وتكنيب إف إم سي. وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن ركيزة إستراتيجية تتمثل في برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، حيث تُستخدم اتفاقيات الشراء الإستراتيجية في وضع اتفاقيات والتزامات طويلة الأجل مع الشركاء الموردين.وقال النائب الأعلى لرئيس الخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي: «تعزز استثماراتنا الكبيرة في شبكة من الموردين المحليين المتميزين مرونة أرامكو السعودية، وتضمن لنا أن نظل الشركة الأكثر موثوقية في العالم في مجال الطاقة، وتؤسس أرامكو السعودية شبكة واسعة من المنظومات التجارية عالمياً بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع».