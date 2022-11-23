رعى بنك anb ماراثون طويق الأمل الجبلي، الذي أقيمت فعاليات نسخته الثانية يوم السبت الموافق 19 نوفمبر بين قمم ومسارات جبال طويق بمشاركة أكثر من 700 متسابق من الجنسين من بين 57 جنسية من المواطنين والمقيمين والزائرين، وبمشاركة متسابقين من موظفي anb.وجاءت رعاية ومشاركة البنك في هذا السباق الذي يعد الأول من نوعه في منطقة نجد الذي يجتاز قمم طويق والمناظر الطبيعية المتنوعة به، تحت مظلة برامج «anb society»، انطلاقاً من حرص البنك على دعم السباقات والفعاليات الرياضية وسياحة المغامرات، ولدوره في ترسيخ ثقافة الجري والمشي بين مختلف فئات المجتمع، فضلاً عن دوره في إبراز واستكشاف معالم وتضاريس منطقة نجد ومساراتها التاريخية.وتنافس أكثر من 700 متسابق في الفئة العمرية بين 15 وحتى 70 عاماً في مسارات الماراثون الثلاثة الموزعة على فئة 10 كم، 20 كم و50 كم، ضمن تجربة مثيرة وأجواء حماسية وترفيهية مميزة وفريدة.وسجّلت النسخة الثانية من الماراثون نجاحاً لافتاً بالنظر إلى حجم المشاركة والتفاعل الكبير الذي شهده هذا العام مرتفعاً بمعدل 4 مرات عن عدد متسابقي النسخة الأولى من الماراثون للعام الماضي، فضلاً عن التطور الذي حققه من الناحية التنظيمية ومن ناحية توسيع مساراته بعد أن تمت إضافة سباق الـ50 كم لفئات السباق.وأشاد نزار التويجري رئيس شركة Race Arabia المنظّمة للماراثون بشراكة الجهات الداعمة لهذا السباق وفي مقدمتها «anb society» ما كان له أطيب الأثر في تحقيق أهداف هذه المبادرة المجتمعية الرامية إلى نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع بثقافة الجري، وتوفير بيئة محفّزة لمحبي رياضية الجري، وخلق منافسة تجمع بين الترفيه واستكشاف الطبيعة الجذّابة لمنطقة نجد وبين رياضات التحدي، معرباً عن أمله بترسيخ اسم الماراثون ليكون علامة ثابتة ضمن المنافسات الرئيسة والأبرز في المملكة.