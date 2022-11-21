يستعد السوق السعودي للسيارات لاستقبال سيارات «لينك اند كو»، والتي ستغيّر الكثير من المفاهيم حول الفخامة في المركبات، ويتم تصميم السيارات الفخمة في أوروبا بمصنع الشركة السويدية «فولفو»، التي تمتلكها مجموعة «جيلي» الصينية، ولفتت سيارات «لينك اند كو» الأنظار منذ انطلاقتها لأول مرة في عام 2016 في برلين بألمانيا لتأخذ مكاناً مميزاً في قطاع السيارات متوسطة الفخامة في فترة وجيزة انتشرت خلالها في 7 دول أوروبية بالإضافة إلى الصين، وحالياً تظهر في الشرق الأوسط بعد أن حصلت رسمياً شركة الجبر التجارية على وكالتها في المملكة.وجاء الإعلان عن حصول شركة الجبر التجارية على وكالة سيارات «لينك اند كو» في السوق السعودي من خلال مراسم توقيع العقد التي تمت بين إدارتي الشركتين عبر تقنية الفيديو، ويعدّ مقدمة لحفل التدشين الرسمي الذي ستقيمه شركة الجبر التجارية في مطلع العام القادم 2023.وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجبر التجارية عمر الجبر، أن الشركة تملك خبرة طويلة في قطاع السيارات تتجاوز نصف قرن من الزمان، حيث ارتبطت بعدة علامات تجارية بارزة ونجحت في تقديم خدمات مميزة للعملاء في مختلف مراحل التعامل قبل وبعد البيع.وعن سيارات «لينك اند كو»، قال الجبر: «قرار جلب وكالة جديدة للسوق السعودي ليس بالقرار السهل نظراً لقوة المنافسة، ووجود مختلف أنواع السيارات في المملكة، خصوصاً أن العميل المحلي يمتلك الخبرة والذكاء ما يجعله متسوقاً فطناً عند اختيار سيارته، ويراعي العديد من الجوانب المتعلقة بالسيارة كمركبة أو بوكيلها المحلي وما يقدمه من خدمات».وأكد المدير العام لشركة «لينك اند كو» السيد لين جييه، أنهم حرصوا على التواجد في السوق السعودي الذي يعدّ من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختاروا أن تكون شركة الجبر التجارية هي البوابة الرسمية لدخول سيارات «لينك اند كو» إلى المملكة، نظير الخبرة الكبيرة والسمعة الطيبة التي تحظى بها الشركة والتي ستساعد في انتشار سيارات لينك اند كو وتعرّف العملاء في المملكة عليها.