كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية، أن إجمالي عدد السعوديين الداخلين في سوق العمل خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 تجاوز 188 ألف موظف وموظفة (بمتوسط دخول 1039 فرداً يومياً إلى سوق العمل)، ليرتفع إجمالي عدد السعوديين العاملين إلى نحو 3.64 مليون فرد، بزيادة نسبتها 5.45% مقارنة بنهاية عام 2021.ووفقاً لرصد «عكاظ»، فإن توظيف السعوديات واصل نموه القوي، ليصل إجمالي عدد السعوديات العاملات في السوق المحلي نحو 1.38 مليون امرأة، بارتفاع نسبته 8.34% مقارنة بالعام الماضي، بدخول أكثر من 106 آلاف امرأة إلى سوق العمل (وبمتوسط توظيف نحو 585 امرأة سعودية يومياً).وارتفع عدد الذكور السعوديين العاملين ليصل إلى 2.26 مليون فرد، بدخول أكثر من 82 ألف فرد إلى سوق العمل في الستة الأشهر الأولى من العام الحالي 2022، بارتفاع نسبة توظيفهم إلى 3.77%، وبمتوسط توظيف 454 ألف سعودي يومياً.وواصل متوسط عدد العاملين السعوديين النمو للربع الرابع على التوالي، بدخول نحو 358 ألف مواطن ومواطنة إلى سوق العمل في 12 شهراً، بدءاً من الربع الثالث من عام 2021 حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2022 (12 شهراً).وواصلت النهضة الاقتصادية نموها محلياً، ليتجاوز عدد العاملين غير السعوديين مجدداً مستويات 10 ملايين عامل، إذ بلغ عددهم نحو 10.53 مليون عامل، بزيادة نسبتها 9.76%، وبدخول أكثر من 936 ألف عامل وعاملة من المقيمين في سوق العمل في الأشهر الستة الأولى (بمتوسط دخول 5174 عاملاً وعاملة يومياً إلى سوق العمل).وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قد أفصح أخيراً أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 2.2 مليون شاب وشابة، لتسجل بطالة السعوديين أدنى مستوى في 20 عاماً بنسبة 9.7%، وبين أنه سيتم العمل على خفض نسبة البطالة لتصل إلى 7%، وفقاً لرؤية 2030.