‏أعلنت شركة الراجحي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير بناء سجل الأوامر لصكوك مصرف الراجحي من الشريحة الأولى، اكتمال عملية الطرح وتسوية الصكوك بنجاح، حيث بلغ عدد المكتتبين أكثر من 125 ألفاً.

‏وأشارت الراجحي المالية أنه تم تخصيص جميع الصكوك المطلوبة للمكتتبين الأفراد، وأن عمليات إعادة أموال الاكتتاب الفائضة للمستثمرين من المؤسسات بدأت في تاريخ 1444/4/22 الموافق 2022/11/16، وستدرج الصكوك ويبدأ تداولها في السوق المالية السعودية (تداول) بعد إيداعها في المحافظ الاستثمارية وإنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

‏وأوضحت الراجحي المالية أن صكوك مصرف الراجحي من الشريحة الأولى المقومة بالريال السعودي هي أول صكوك من نوعها لمؤسسة مالية بالمملكة العربية السعودية تصدر للأفراد والمؤسسات المالية والشركات، تطرح للاكتتاب العام بمعدل ربح 5.5% سنويا توزع بشكل ربع سنوي، ويبدأ احتسابه من تاريخ التسوية 1444/4/22 الموافق 2022/11/16.

‏من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية وليد بن حمد الراشد الحميد، عن اعتزازه بثقة المصرف، وبالمساهمة في تنويع المنتجات الاستثمارية مؤكدا للدور الرائد في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، والذي يعد أحد أهم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي. كما عبر عن شكره لهيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية.‏

‏وأضاف الرئيس التنفيذي أن شركة الراجحي المالية تعد أحد أكبر المستشارين الماليين في أسواق الدين حيث حصدت الشركة المركز الأول عالمياً في إصدارات الصكوك وفق تصنيف بلومبرغ لهذا العام 2022.

يذكر أن صكوك الشريحة الأولى هي أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يوجد لها تاريخ استحقاق ويمكن للبنك استدعائها بعد خمس سنوات. وتُصدر هذه الصكوك من المؤسسات المالية لتكون قادرة على التوسع في أعمالها. وتتميز الصكوك بأنها تعتبر إحدى أهم الأدوات الاستثمارية التي توفر دخلا ثابتا بشكل دوري.