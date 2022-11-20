أعلنت مجموعة المرجان القابضة توقيع اتفاقية مع شركة الشرق للإنشاءات «ويفرز» المحدودة؛ لإتمام التشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية والواجهات الخارجية لمباني مجمع الدلتا بمبلغ يتجاوز 600 مليون ريال، الذي يعد أحدث مشاريع المجموعة، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 1.2 مليار ريال، وتتولى «الشرق للإنشاءات» إتمام الأعمال النهائية له، على أن تنتهي هذه الأعمال الإنشائية مطلع العام 2025.

ويأتي توقيع اتفاقية مجموعة المرجان القابضة مع شركة الشرق للإنشاءات، ضمن الخطط الطموحة التي رسمتها المجموعة، والتي تضاف إلى جملة الاستثمارات الأخرى المتنوعة للمجموعة، وقال المهندس توفيق باحمدين الرئيس التنفيذي للمجموعة: إن مجمع الدلتا المتعدد الاستخدامات يمثل معلماً بارزاً لمدينة جدة، بموقع متميز على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز وطريق السلام جنوب غرب دوار الكرة الأرضية.

وتابع: تبلغ مساحة الأرض 27,000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المباني 124,000 متر مربع. ويضم المجمع 4 عناصر، هي «فندق دلتا ماريوت» الذي يتكون من 181 غرفة و25 جناحا، و«مبنى ماريوت للشقق الفندقية» المكون من 8 طوابق ويضم 100 شقة فندقية، وذلك نتيجة الاتفاقيات التي أبرمتها مجموعة المرجان القابضة مع «ماريوت الدولية»، كما يضم المجمع «مبنى إداري»، و«قاعة مناسبات» مساحتها 3000 متر مربع، تتسع لـ1500 شخص.

وأشار إلى أن «افتتاح المجموعة لفندق»فور بوينتس شيراتون«، المطل على كورنيش أبحر الجنوبي، والنجاح الذي تحقق بعد تشغيله، يرفع من درجة طموحنا بالاستمرارية في القطاع الفندقي الذي توليه المملكة اهتماما بارزا، من خلال تسهيل دخول السياح»، مضيفا: نحن ندرس المضي قدما في إنشاء عدد من المشاريع في قطاع الفندقة في جدة، وفي مدن أخرى أيضا، كما تمتلك المجموعة فندق «بلو كورال» بمكة المكرمة الذي يخدم الحجاج والمعتمرين، ويضم 300 غرفة وجناح.

وفي ما يخص استثمارات المجموعة في القطاع الصحي، قال المهندس توفيق باحمدين: «ميديكلينيك مستشفى المرجان» هو نتاج الشراكة المثمرة بين «المرجان» و«ميديكلينيك الشرق الأوسط». ويضم 200 سرير. والذي سيتم افتتاحه خلال النصف الأول من 2023م، وأضاف: نريد التوسع في القطاع الطبي، باتجاه الصحة النفسية، حيث نسعى لإنشاء مركز للصحة النفسية بقسميها الطبي والسلوكي المعرفي. ونتوقع الانتهاء منه في 2023. كما نتطلع ضمن إستراتيجيتنا إلى فتح فروع لـ«ميديكلينيك» حول المملكة، ابتداء من الرياض، علما أن مجموعتنا تضم شركة بلسم الطبية التي تقدم حلول إدارة المستشفيات والملف الطبي الإلكتروني «أوايسس بلس» لـ47 مستشفى في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف مناطق المملكة وبعض دول الخليج حاليا.

وفي ما يتعلق بمشاريع المجموعة في العاصمة الرياض، أفاد الرئيس التنفيذي للمرجان القابضة بأنه «في الوقت الحاضر لدينا مشروعان تجاريان في الرياض، أحدهما يقع على شارع التخصصي، والآخر على طريق الملك عبدالله. وتبلغ حجم الاستثمارات فيهما نحو 200 مليون ريال، وذلك امتدادا لمشاريع سابقة في مدينة الرياض مثل مجمع المرجانة السكني في حي حطين والذي يحتوي على 51 وحدة».

وختم باحمدين حديثه بقوله: تفخر مجموعة المرجان القابضة بكونها واحدة من الشركات الأسرع نموا في مشاريعها بمختلف قطاعاتها العقارية والصناعية والتجارية والصحية والتقنية والمالية، وذلك لثقتها في مستقبل الاستثمار السعودي، والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.