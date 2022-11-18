سيتم عرض أكثر من ٥٠٠٠ منتج أمريكي في أسواق لولو المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية احتفالا بمهرجان «اكتشف أمريكا». و قد تم افتتاح المهرجان، الذي يستمر من ١٦ إلى ٢٢ نوفمبر، رسمياً في أطياف مول، اليرموك، الرياض، من قبل نائب رئيس البعثة الأمريكية السيد دينيسون أوفوت، والمدير الإقليمي لشركة لولو السعودية السيد شهيم محمد، حيث رافق السيد أوفوت إلى المكان موكب من النساء السعوديات اللاتي يركبن دراجات هارلي ديفيدسون الشهيرة، والتي يُنظر إليها على أنها إبداع الصناعة الأمريكية في صناعة الدراجات النارية.

المهرجان هو تعاون مشترك بين وزارة الزراعة الأمريكية في السفارة الأمريكية ومجموعة لولو العالمية. في هذا العام، شارك ستة مستوردين محليين لأول مرة، وسيتم عرض العديد من منتجاتهم على مدار الأسبوع. سيتم أيضا افتتاح المهرجان في جدة والدمام بحضور الضيف الخاص سعادة القنصل العام فارس الأسعد، وديفيد إدجينتون أيضا.

مهرجان اكتشف الطعام الأمريكي هو احتفال يثمّن تنوع المنتجات الأمريكية المتاحة في لولو. على سبيل المثال، سيعرض قسم الأطعمة الساخنة الأطعمة التي تتناسب مع الاحتفالات الخاصة في الولايات المتحدة، والتي تقام نهاية شهر نوفمبر كل عام في الولايات المتحدة. ستقدم أسواق لولو أيضا عروضا رائعة في المتاجر ومن خلال المتجر الإلكتروني على الفواكه والخضروات الأمريكية الطازجة واللحوم والمأكولات البحرية والمنتجات المبردة والجبن والصلصات ومجموعة واسعة من حبوب الإفطار والآيس كريم والقهوة وخليط الكيك وشراب الفاكهة والتوابل. تمت إضافة أكثر من ١٢ علامة تجارية جديدة تمثل ٨٤ سلعة جديدة إلى القائمة المتزايدة لمنتجات السلع الاستهلاكية الأمريكية في المتجر وتضم الآن أكثر من ٦٠٠ علامة تجارية.

قال السيد شهيم «مصادر مجموعة لولو الكثير من المنتجات الأمريكية من خلال مركزنا في الولايات المتحدة في نيو جيرسي. وينعكس ذلك عبر شبكتنا العالمية التي تضم أكثر من ٢٣٥ متجرًا تقدم مجموعة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية الممتازة من الولايات المتحدة». وأضاف «مهرجان اكتشف الطعام الأمريكي هو وسيلة رائعة لمتسوقي لولو لاستكشاف وتذوق العديد من المنتجات المتنوعة الشعبية التي تتواجد أيضًا في الولايات المتحدة».