وقعت «زين السعودية» مذكرة تفاهم مع شركة ستارلينك للأمن السيبراني وخدمات الحوسبة السحابية (StarLink MDCM)، بهدف بحث فرص التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

وتأتي مذكرة التفاهم في وقت تعمل فيه «زين السعودية» على زيادة التوسع في نشر تطبيقات الجيل الخامس (5G) في المملكة، وتحديداًعلى صعيد قطاع الأعمال من خلال بنية تحتية رقمية متقدمة وبيئة حاضنة لتطوير استخدامات وتطبيقات الجيل الخامس المستقبلية، ووفق قاعدة صلبة من الحماية السيبرانية والموثوقية والتشغيل الآمن.

تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعالية «بلاك هات»، الحدث التقني الأبرز عالمياً في مجال الأمن السيبراني وتقنية المعلومات، والذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة ما بين 15 و17 نوفمبر 2022 بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.

وبموجب المذكرة، سيبحث الجانبان فرص وآفاق التعاون في مجالات منتجات وخدمات الأمن السيبراني وحلول تطوير الأعمال بالإضافة الى برامج التحول الرقمي المتخصصة لقطاع لأعمال. وستعمل «زين السعودية» و«ستارلينك» على تصميم وتطوير محفظة متنوعة من الخدمات والحلول الموجهة إلى عملاء الشركة من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تغطي مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجال الأتمتة المعززة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسهيل رحلة العملاء نحو التحول الرقمي.

تعليقاً على مذكرة التفاهم، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في «زين السعودية» المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان: «إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار توجه الشراكات الاستراتيجية التي انتهجناها لبناء منظومة رقمية متكاملة وآمنة لكل الخدمات والتطبيقات القائمة على الاتصالات والإنترنت في المملكة، بما يدعم الجهود الوطنية لبناء اقتصاد معرفي ذكي وآمن يحقق التنويع الاقتصادي ويحسّن مخرجات الأعمال ويرتقي بجودة الحياة، وفق مستهدفات رؤية 2030. وفي موازاة عملنا على إطلاق خدمات وتطبيقات الجيل الخامس الجديدة والحلول السحابية وإنترنت الأشياء والبلوك تشين والروبوتات والطائرات من دون طيار، نحرص أيضاَ على ضمان تمكين عملائنا من مختلف القطاعات بأعلى معايير الأمن والموثوقية لبياناتهم مع خلال مراعاة أفضل الممارسات ومواصة تطوير متطلبات تحسين إدارة مخاطر الأمن السيبراني».

من جهته، اعتبّر رئيس «ستارلينك» محمود نمر أن «التعاون مع زين السعودية، كشركة رائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، سيفتح لنا آفاقاً جديدة لتعميم ثقافة الأمن السيبراني على مستوى المملكة والمنطقة، من خلال تقديم خدمات ومنتجات تساعد العملاء على تطبيق مقاربة لنمو الأعمال تدمج ما بين التقنية المتقدمة وحماية البيانات. ومن شأن هذه المقاربة تعظيم قدرة الحلول والخدمات التقنية ضمن إطار مرن لمواجهة أية مخاطر سيبرانية».

تجدر الإشارة إلى أن «زين السعودية»، ومن خلال «سحابة زين»، الحائزة على تصنيف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن فئة (ج)، وهو أعلى تصنيف تمنحه الهيئة لمقدمي خدمة الحوسبة السحابية. كما أنها حاصلة على شهادتي آيزو هما:ISO 27017 وISO 27018 ضمن مجموعة شهادات ISO 27001 ISMS الخاصة بأنظمة إدارة أمن المعلومات. كما حازت مؤخراً على شهادة PCI DSS الدولية لمعايير حماية البيانات الخاصة بقطاع المدفوعات بالبطاقات الائتمانية، كتأكيد على جاهزية وموثوقية السحابة لاستضافة شركات القطاع المالي والتقنية المالية في المملكة.

عن ستارلينك StarLink MDCM

تعتبر StarLink من أسرع موزعي الخدمات السحابية في جميع أنحاء مناطق الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، مع تواجدها في 11 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتعرف StarLink بكونها «مستشار إلكتروني موثوق به وسحابة» لأكثر من 3500 عميل من المؤسسات والحكومة الذين يستخدمون واحدًا أو أكثر من أفضل تقنيات StarLink الرائدة في السوق، والتي يتم بيعها من خلال شبكة قنواتها التي تضم أكثر من 1500 شريك. تساعد منظومة حلول StarLink شركاء القناة على الاستفادة من عدد من العروض المتميزة، وتساعد العملاء على تحديد المخاطر الرئيسية وتحديد الأولويات لمعالجة ثغرات أمن تقنية المعلومات لديهم وتعزيز مركز البيانات والبنية التحتية السحابية. لمزيد من المعلومات حول StarLink، يرجى زيارة www.starlinkme.net