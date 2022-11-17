كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى جمهورية كوريا، شملت انعقاد منتدى الاستثمار السعودي الكوري.

وقال الفالح إن المنتدى جمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين، كما شهدت الزيارة توقيع 26 مذكرة تفاهم واتفاقية تقدر قيمتها بأكثر من 112 مليار ريال.

وأضاف وزير الاستثمار: ستدفع زيارة ولي العهد لجمهورية كوريا بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين إلى آفاق جديدة لتشمل مجالات واعدة وصناعات متقدمة، مثل: الهيدروجين، والتقنيات الحيوية، وتقنية المعلومات، والصناعات الغذائية، وغيرها.