نظمت شركة ذيب لتأجير السيارات بطولة «ذيب بادل»، بالتعاون مع ملاعب «بادل إن»، واستمرت البطولة 3 أيام، خلال الفترة من 10 /11 حتى 12 /11 /2022ـ وذلك بمشاركة لاعبين من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مشاركات إقليمية ودولية.

وقد بلغ عدد الفرق المشاركة في البطولة 172 فريقاً تشمل 344 لاعباً، وجاء الفائزون كالتالي، من الفئة «أ» سطام الشهري وبابو جوميس، ووصل لنهائي هذه الفئة كل من فيصل الربدي وداني، ومن الفئة «ب» الفائزون هم عبدالرحمن أبو رحمة وأحمد عقيل، ووصل للنهائي اللاعبان منصور الربدي وراكان الشهراني، أما الفائزون من الفئة «ج»، فهم سلمان الشهراني وحسام العنقري ووصل للنهائي: حسام محمد ومحمد القاضي، وجاء الفائزون من الفئة «د»، كل من يزيد العثمان وفيصل العثمان وبلغ نهائي هذه الفئة اللاعبان عبدالعزيز الملحم وعمر الحسن.

وبلغ إجمالي قيم جوائز البطولة التي تم توزيعها على الفائزين 50 ألف ريال، وقد تميزت مباريات البطولة بالمتعة والحماس والتنافس القوي بين اللاعبين الذين أظهروا مهارات كبيرة في التحكم بكرة المضرب، كما شهدت البطولة إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور، محققة النجاح المطلوب.

وتعتبر رياضة البادل واحدة من أكثر الرياضات نمواً في مختلف دول العالم، كما أنها تشهد انتشاراً كبيراً على مستوى الخليج والمملكة، حيث تمتاز بجمعها لكل من رياضة السكواتش والتنس الأرضي الأمر الذي جعلها مفضلة للعديد من الشباب، وتختلف هذه الرياضة عن رياضة التنس الأرضي المعروفة، وعادةً ما تُلعب بشكل زوجي في ملعب مُغلق بحوالي 25% أصغر من حجم ملعب التنس.

وتحظى هذه الرياضة يوماً بعد يوم بإقبال كبير في مختلف أنحاء المملكة، مع زيادة ملحوظة في ملاعبها، خاصة في مدن الرياض وجدة والدمام، ومن هذا المنطلق جاء اهتمام «ذيب لتأجير السيارات»، بهذه الرياضة وتنظيمها لبطولة «ذيب بادل» التي حققت نجاحاً وإقبالاً كبيراً.

شركة ذيب لتأجير السيارات، تعتبر إحدى الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وتمتلك الشركة قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، والأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاماً، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل أسطولها حالياً إلى أكثر من 24 ألف مركبة.