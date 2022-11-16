أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لـ«مسار» وجهة الـ100 مليار ريال، عن توقيع اتفاقية مع شركة بُعد للاتصالات السلكية واللاسلكية (BTC)؛ لتنفيذ مركز المعلومات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالوجهة، وتشمل الوجهة مناطق البنية التحتية وهي: واجهة مسار، ومواقف السيارات الرئيسية، والطرق المخصصة للمشاة، والطرق المتفرعة من الشوارع الرئيسية، والأنفاق والممرات السفلية للمركبات، والممرات السفلية للمشاة.



وثمن نائب الرئيس التنفيذي لشركة بُعد للاتصالات السلكية واللاسلكية (BTC)، المهندس إبراهيم الخربوش، تنفيذ المشروع مع وجهة «مسار»، موضحاً أهمية البنية التحتية لبناء الجيل الرابع من الذكاء الاصطناعي لإدارة وتشغيل المشروع مما له الأثر على تحسين جودة الحياة للزوار والمقيمين.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، الأستاذ ياسر أبو عتيق إلى اعتزازه بالتوقيع مع «بُعد» للاتصالات لتنفيذ المشروع، خصوصاً أنها تملك خبرة تزيد على 3 عقود في أعمال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الساحتين المحلية والإقليمية؛ لدعم البنية التحتية الذكية للوجهة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وهو ما سينعكس على تعزيز جودة الحياة وإثراء تجربة الزائر في مكة المكرمة.

يذكر أن وجهة «مسار» بمكة المكرمة، تمثل معلماً عصرياً ووجهة حضرية متطورة لخدمة سكان العاصمة المقدسة وزوارها، وتسعى دائماً لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لزوار وسكان العاصمة المقدسة، بالاستناد إلى معايير صناعة الوجهات العالمية.