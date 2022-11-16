وقّعت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وحكومة جمهورية إندونيسيا ممثلة بوزير الطاقة والثروة المعدنية عارف تصريف اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة، سعياً إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة الـ20 المقامة حالياً في بالي الأندونيسية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين النظيف، وتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والتحول الرقمي، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة.

وتشمل التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات العلاقة بالمذكرة، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص بين الطرفين، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وإجراء الدراسات المشتركة، والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين البلدين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وتعزيز التعاون بين شركات الطاقة في البلدين الشقيقين.