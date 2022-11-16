كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي، البنك الأهلي السعودي الشريك لمنتدى الرياض الاقتصادي، الذي نظّمته غرفة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2022، تحت شعار: «اقتصاد يتطور بلا حدود»، بمشاركة كبيرة من المهتمين والمختصين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال، تتقدمهم شخصيات قيادية من وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وخُبراء ورياديي أعمال.وتسلّم تكريم البنك رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري، وثمن بدوره تكريم سمو أمير منطقة الرياض، وأعرب عن فخره بأن يكون البنك الأهلي السعودي شريكاً إستراتيجياً لأعمال المنتدى بجميع دوراته، حيث يعتبر المنتدى مركزاً فكرياً إستراتيجياً لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية للخروج بنتائج وتوصيات من شأنها أن تدفع اقتصادنا إلى الأمام وتساهم في تحقيق أهدافه.وأضاف قائلاً: «هذه الشراكة الإستراتيجية تأتي تأكيداً لحرص البنك ودعمه لمثل هذه الفعاليات الاقتصادية الهامة وتعزيزاً لمسيرة التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030 الطموحة، كما أنها تعكس دوره الريادي في العديد من البرامج والمُبادرات الوطنية المُنسجمة مع مساهمته في تنمية الاقتصاد كونه المؤسسة المالية الأكبر في المملكة».