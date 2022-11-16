افتتحت شركة «سلام موبايل» الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، أكبر متاجرها الذي يقدم خدماته بمفهوم مستقبلي، بحضور نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عمر الرجراجي، ونائب وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طلال الخنيني، ويقع المتجر الجديد في العاصمة الرياض ويعتمد على أحدث التقنيات الحديثة لتقديم تجربة تفاعلية تلبي تطلعات واحتياجات العملاء.وتقدم «سلام موبايل» مجموعة كبيرة من الخدمات والميزات في متجرها الجديد، الذي يعيد تعريف مفهوم خدمة العملاء من خلال دمج العالم الحسي الملموس بالعالم الرقمي، لتوفير تجربة فريدة للمستخدمين.ويعتمد المتجر على تقديم تجربة شاملة متعددة القنوات تجمع بين التعامل التقليدي ومنصات الأونلاين للارتقاء بالخدمة المقدمة داخل المتجر، وتقديم تجربة استثنائية تتعدى المفهوم التقليدي لرعاية العملاء وتلبي تطلعات الجيل الجديد.وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سلام» المهندس أحمد العنقري: «تفخر سلام موبايل بأن تكون مشغلاً وطنياً لخدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة، وأن تقدم خدماتها بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات عملائها. يعكس متجرنا الجديد القيم الأساسية لهويتنا، ويؤكد تركيزنا على العميل كقيمة أساسية، ويأتي بالتوازي مع مساعينا لدعم رحلة التحول الرقمي في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030».ويعكس المتجر التزام «سلام موبايل» بإحداث تغيير إيجابي في المجتمع من خلال استراتيجية الاستدامة التي تعتمدها الشركة، وتشجع المحطة الخاصة بالنفايات الإلكترونية على إعادة التدوير المسؤول وإعادة استخدام الأجهزة الإلكترونية والمعطلة، ويمكن لزوار المتجر الاطلاع على آلية عمل المحطة خلال مراحل تفكيك الأجهزة وإعادة فرز مكوناتها لتسهيل عملية النقل وإعادة التدوير.ويشمل المتجر الجديد عدداً من الميزات الفريدة، مثل المساحات المخصصة للجمهور، التي تتيح للمبدعين والهواة الالتقاء وتطوير المحتوى باستخدام الخلفيات الملونة والإضاءة والحلول الصوتية والملحقات التقنية. وبانتظار زوار المتجر زاوية الواقع المعزز التي تتيح لهم خوض تجربة تفاعلية مع صنّاع محتوى آخرين. ويضم المتجر أيضاً صالة فنية تستعرض الأعمال الإبداعية لأصحاب المواهب والكفاءات السعودية.ويوفر المتجر محطات الخدمة الذاتية على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات العملاء في أي وقت، إضافة إلى تجربة تصفح رقمية فريدة، وملحقات وواجهات عرض مخصصة لمختلف الخدمات والتطبيقات.يُذكر أن «سلام» توفر حلول الاتصالات المتقدمة للشركات والمستخدمين الأفراد على السواء، وهي شركة الاتصالات الوحيدة التي تقدم خدمة إنترنت عبر الألياف البصرية بسرعة 1 جيجابت بالثانية في السعودية. وقد حصلت الشركة أخيراً على جائزة أفضل تجربة مشاهدة عبر الإنترنت في المملكة، وذلك استناداً إلى مجموعة من الاختبارات التي يجريها المستخدمون بواسطة منصة Speedtest® من Ookla®، المزود العالمي لبيانات وتحليلات الشبكات وحلول اختبار سرعة الاتصال بالإنترنت.