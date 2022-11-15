أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لنوفمبر 2022، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 9.918 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 6.608 مليار ريال.وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسم الإصدار إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 5.573 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.035 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2034 ميلادي.ويأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في نهاية مايو من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق، لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدَّين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدَّين الحكومي.