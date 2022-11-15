كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة اليوم (الثلاثاء)، تباطؤ معدل التضخم في السعودية لأول مرة منذ مايو الماضي، على أساس شهري إلى 3%، خلال أكتوبر 2022، مقارنة مع 3.1%، في سبتمبر 2022.

وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم في المملكة، خلال شهر أكتوبر 2022، إلى 3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأرجعت الهيئة في تقرير لها ارتفاع التضخم السنوي في السعودية، إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4%، وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 3.3%.

وأوضحت أن قسم الأغذية والمشروبات، تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%.

وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أكتوبر 2022؛ نظرا لوزنه في المؤشر (18.8%).

ونوهت الهيئة إلى أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، تأثر بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 3.7%.

وبحسب البيانات، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2022، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2022)، حيث تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى والأغذية بنسبة 0.9%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1.1%.