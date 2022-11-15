كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، أنه تم إطلاق دراسة جديدة تهدف لربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية، وقياس تأثير ذلك على السياحة والخدمات اللوجستية.

وأوضح الوزير في مقابلة مع قناة «العربية» على هامش ملتقى الرياض الاقتصادي، أن مشروع الجسر البري يعتبر من أهم مشاريع إستراتيجية النقل السعودي، إذ يربط شرق السعودية بغربها.

وأشار إلى أن الدراسة تنظر إلى التجارب العالمية في مجال ربط السكك الحديدية، وميزات الربط والفجوات المتاحة.

وأكد أنه يوجد تكامل بين هذه الدراسة والإستراتيجية الوطنية للسكك الحديدية التي تقتضي مضاعفة حجم السكك الحديدية في المملكة حتى عام 2030 من 5500 كيلومتر حاليا إلى 13 ألف كيلومتر.

وبين الوزير أن الإستراتيجية تستهدف استكمال مشروع قطار الخليج وربط الرياض بعواصم المنطقة بقطارات تمتاز بالتقنية الحديثة.