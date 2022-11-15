كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن أكثر من 2.2 مليون سعودي وسعودية يعملون في القطاع الخاص وهو الرقم الأعلى تاريخياً، مشيراً إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة كان 17.7% قبل الرؤية وبلغ اليوم 35.6%.

وخلال ترؤسه اليوم (الثلاثاء)، جلسة دراسة «آفاق وتحديات مجال العمل الجديد.. العمل الحر - العمل المرن - العمل عن بُعد»، وذلك ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في نسخته العاشرة، قال وزير الموارد البشرية: «تم استهداف 11 قراراً للتوطين قبل نهاية العام الحالي، وبلغت نسبة امتثال أصحاب العمل 98%، والامتثال في برنامج حماية الأجور قرابة 80%، كما أن منصة قوى تقدّم 127 خدمة لما يزيد على 3 ملايين مستخدم وأكثر من مليون شركة».

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة أصدرت 3 قرارات وزارية تنظيمية لأنماط العمل المختلفة، وتعمل حالياً على مشروع مراجعة التشريعات، مشيراً إلى أن إصدار 1.850 مليون وثيقة عمل حر في 225 مهنة، موزعة على 13 فئة، و120 نشاطاً فرعياً، حيث شكلت الإناث 60% من نسبة الحاصلين عليها، كما أصدرت الوزارة 270 ألف عقد عمل مرو يمّثل الذكور 70% من نسبة الحاصلين عليها، و90 ألف عقد عمل عن بُعد من المنزل، ويمثلن الإناث 85% منهم.

وفي بداية الجلسة، نوه المهندس الراجحي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأعمال المنتدى منذ انطلاقته عام 2001، مشيداً بدور المنتدى في تقديم الدراسات الاقتصادية والتنموية المعمقة، مقدماً شكره للقائمين على الغرفة التجارية بالرياض ومجلس أمناء المنتدى على جهودهم المميزة.