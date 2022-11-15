افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل معرض البناء السعودي بدورته 32، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي يستضيف أكثر 550 عارضاً من 43 دولة خبراء بصناعة البناء العالمية.

وقال الوزير ماجد الحقيل أثناء حفل الافتتاح إن التطور الذي تحظى به المملكة في كافة الأنشطة والأصعدة خصوصاً في مجال المقاولات والبناء يعتبر بصمة واضحة تتوافق مع روية المملكة 2030.

من جانبه أكد المستشار في معارض الرياض (REC) محمد الحسيني أن السعودية تعمل كمركز لوجستي قوي يربط القارات الثلاث في آسيا وأوروبا وأفريقيا، تماشياً مع رؤية 2030، لتستثمر المملكة بكثافة في البنية التحتية في بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والطرق لتعزيز الترابط في المملكة وتسهيل تدفق المواد الخام ورأس المال والموارد البشرية.

ويأتي هذا المعرض في وقت يشهد قطاع البناء السعودي نمواً كبيراً، مع مشاريع بقيمة 3 مليارات ريال سعودي وأكثر من 5000 مشروع إنشائي مخطط لها في المملكة لهذا العام وحده ومعرض البناء السعودي 2022 يعتبر منصة مثالية لمجتمع البناء المحلي والعالمي لبناء شراكات واستكشاف الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع البناء في المملكة.

وكشف الحسيني أن معرض البناء السعودي 2022 يعرض تقنيات وحلول البناء المبتكرة، والتقدم الملهم في قطاع البناء، ويتميز بأحدث التقنيات في مجال علم المواد.

وأضاف أن المعرض يضم عدداً من جلسات النقاش المصاحبة، التي يشارك فيها نخبة من كبار القيادات والتنفيذيين والخبراء في مجال العقار والبناء، وكذلك مشاركة أكاديميين ومختصين في جلسات حوارية عدة على مدى اليومين من المعرض تتعلق بالبناء الحضري والمدن الذكية والاستدامة وتكنولوجيا البناء.