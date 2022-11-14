يعتبر سوق توصيل الطعام عن طريق التطبيقات واحداً من أسرع الأسواق العالمية نمواً، حيث بلغت قيمته عَالَمِيّاً 195مليار دولار في العام 2021، ومن المتوقع أن يحقق نمواً سنوياً مركباً 12% ما بين العام 2022 والعام 2026. يلعب العدد المتزايد من مستخدمي الهواتف الذكية والإنترنت دوراً جوهرياً في زيادة الطلب على منصات توصيل الطعام التي تساهم بشكل أكبر في نمو السوق، لذلك هناك ارتباط طردي بين سوق توصيل الطعام والنمو المتزايد في أعداد الهواتف النقالة الذكية والتوسع في شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم. كما أن الاتجاه المتزايد نحو تطبيقات الأجهزة المحمولة لتوصيل الطعام عبر الإنترنت والنمو في صناعة الأغذية في الاقتصادات الناشئة من العوامل الأخرى التي تساهم في نمو السوق. ومن المتوقع أن يوفر التكامل الكبير للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية من خلال منصات توصيل الطعام فرصة نمو كبيرة.السوق السعودي ليس مستثنى من هذا الحراك الاقتصادي العالمي المعني بمنصات وتطبيقات طلب وتوصيل الطعام. يعتبر السوق السعودي أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، لذلك نجده يحقق قفزات كبيرة في جانب منصات وتطبيقات طلب وتوصيل الطعام تجاوزت 35% سنوياً. يقدر اليوم حجم السوق السعودي في هذا الجانب بـ6 مليارات ريال.واحد من التطبيقات الملفتة للانتباه الذي أنشئ في آخر ست سنوات ويحقق نمواً كبيراً من حيث عدد المستخدمين هو تطبيق جاهز، حيث استطاعت منصة جاهز أن تؤسس لنفسها مكانة مميزة من خلال تقديم حلول متكاملة لأصحاب المطاعم. طرحت هذه الشركة أسهمها للاكتتاب في أواخر العام 2021 وتمت تغطية هذا الاكتتاب بنسبة قوية تجاوزت 580% وبقيمة إجمالية لطلبات الأفراد المؤهلين بأكثر من 4.5 مليار ريال في تأكيد أن المستثمرين يراهنون على النمو المستقبلي لهذه الشركة التي بدأت تتخطى حدود المملكة لتصل لتحقيق أهداف الرؤية الكريمة رؤية المملكة 2030 في أن يكون المستقبل الاقتصادي للشركات الوطنية في دخولها للاسواق العالمية بكل قوة مؤثرة.عدة أسباب ساهمت في هذا التوسع الكبير لتطبيق جاهز منها القدرة على خلق موثوقية كبيرة بين كلٍّ من أصحاب المطاعم والمستهلكين. علاوة على ذلك اهتمّ القائمون على تطبيق جاهز بضمان خدمة عملاء استثنائية حتى يخلقوا تجربة سلسة وممتعة، وذلك من خلال سهولة استخدام التطبيق وطرق الدفع الآمن والاستجابة السريعة لشكاوى وطلبات العملاء. تنوع الخيارات الواسعة للمطاعم واحد من الأهداف التي تضعها الشركة نصب عينيها، حيث وصل عدد المطاعم حسب المناطق الجغرافية إلى أكثر من 15000 مطعم.