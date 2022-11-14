‏أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي عن نتائج الاكتتاب في طرح صكوك مصرف الراجحي من الشريحة الأولى مقومة بالريال كأول صكوك من نوعها للأفراد والمؤسسات المالية والشركات بالمملكة العربية السعودية تطرح للاكتتاب العام بمعدل ربح ثابت 5.5% سنويا والتي انتهى الاكتتاب فيها يوم الخميس الماضي.

‏وأوضح أن الاكتتاب حقق أرقاما قياسية هي الأضخم في تاريخ سوق الصكوك السعودية، حيث تجاوز عدد المستثمرين المحليين والأجانب 125 ألف مستثمر من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية والجمعيات الخيرية وصناديق الاستثمار اكتتبوا بأكثر من 11 مليون صك تجاوزت قيمتها الإجمالية 11 مليار ريال، وبمعدل تغطية قاربت 300% من حجم الإصدار الأصلي البالغ 4 مليارات ريال.

‏وعبر الراجحي عن سعادته بنجاح هذا الاكتتاب وقدم شكره للمستثمرين المشاركين من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، مشيراً إلى أن هذه الأرقام غير المسبوقة تعكس مدى الثقة في المصرف.

‏وأضاف: إن طرح الصكوك للاكتتاب العام يعد الأول من نوعه في سوق أدوات الدين المحلية، كبادرة لتنويع المنتجات الاستثمارية وفتح قنوات ادخارية جديدة من خلال المشاركة في سوق الصكوك والسندات والمساهمة في خلق عمق وتنويع قاعدة المستثمرين فيه. كما يؤكد الدور الرائد لمصرف الراجحي ودعمه الفعال لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، أحد أهم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

‏وقدم رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لشركة الراجحي المالية على تفوقهم وإدارتهم الناجحة بصفتهم المستشار المالي والمدير الوحيد للاكتتاب وسجل الاكتتاب لهذا الطرح، معززين بذلك مكانتهم كركيزة في سوق الصكوك محليا وعالميا.

كما شكر عبدالله بن سليمان الراجحي جميع البنوك المستلمة الذي ساهمت بدورها في نجاح هذا الاكتتاب.

‏واختتم الراجحي تصريحه بتوجيه الشكر لعملاء المصرف الكرام لولائهم الدائم والمستثمرين على ثقتهم في المصرف، كما أشار إلى التزام المصرف بمواصلة تقديم أفضل الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

‏يذكر أن المصرف كان قد قرر رفع حجم الإصدار من 4 مليارات ريال إلى 10 مليارات ريال نظراً لحجم الإقبال الشديد.