أبرم بنك anb اتفاقية تفاهم مع معهد إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز وتطوير العمل المهني المؤسسي، على هامش قمة مكاتب إدارة المشاريع (PMO Summit) السنوية، التي اختتمت أعمالها في الرياض الأسبوع الماضي، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لإدارة المشاريع 2022.وقام بالتوقيع على الاتفاقية رئيس إدارة المباني والخدمات الإدارية المهندس وليد الشبيعان، ورئيس معهد إدارة المشاريع المهندس بدر بورشيد.وتهدف الاتفاقية إلى إقامة شراكة اجتماعية وعلمية ومعرفية واستشارية بين الجانبين، لنقل ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع، ورفع كفاءة ودرجة تأهيل العاملين في هذا المجال لدى anb من خلال الدورات التدريبية المتخصصة وتبادل الزيارات الميدانية بين مديري المشاريع من الطرفين، إلى جانب وضع واعتماد آلية لربط مديري المشاريع في anb من خلال قنوات التطوير المهني على المستوى المحلي والعالمي عن طريق المشاركة في الفعاليات المهنية في المملكة وخارجها، ما يسهم في تبني أفضل الممارسات المهنية في إدارة المشاريع وتحدياتها.وقال الشبيعان: «تمهد هذه الخطوة الطريق أمام بناء شراكة معرفية واستشارية طويلة الأمد بين الجانبين لتحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة، بهدف خلق بيئة متكاملة لتطوير مهنة إدارة المشاريع الاحترافية التابعة لـ anb، على النحو الذي من شأنه دعم توطين هذه المهنة، ووضعها على الخارطة العالمية للفعاليات المرتبطة بها، فضلاً عن دورها في نشر وتشجيع منتسبي anb للمشاركة في جوائز ومنافسات المعهد، ورفع مستوى الوعي لديهم من خلال تنسيق الجهود في مجال عقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين».وأكد الشبيعان على الدور الفاعل للمعهد في دعم وتمكين الشركات السعودية من تحسين معدلات الإنجاز ورفع كفاءة إدارة المشاريع، من خلال تبني أفضل الممارسات والاستخدام المنهجي لسياسات وعمليات إدارة المشاريع المرنة.